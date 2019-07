Autore:

Simone Valtieri

UNDICESIMA TAPPA La Formula 1 fa tappa in Germania, a Hockenheim, nella terra della Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, e del ferrarista Sebastian Vettel, che saranno sotto i riflettori per tutto il weekend. Ma osservati speciali saranno ovviamente anche Max Verstappen, che disporrà della solita valanga di tifosi orange, e Charles Leclerc con la Ferrari, protagonista assoluto del Gran Premio di Gran Bretagna, terminato sul podio al termine di una lotta senza quartiere proprio con l'olandese della Red Bull. Il caldo la farà sicuramente da padrone, anche se non dovrebbe mancare la pioggia a scombinare i piani delle scuderie, il primo elemento potrebbe andare a vantaggio di Ferrari e Red Bull, visto che la Mercedes ha sempre sofferto le alte temperature questa stagione, mentre il secondo a discapito della rossa, la monoposto con meno carico aerodinamico tra i tre big. Gli ingredienti per un terzo weekend emozionante consecutivo, dopo quelli vissuti a Spielberg e Silverstone, ci sono tutti, nonostante la lotta per il titolo sia già una faccenda chiusa e che sembra interessare i soli piloti delle Frecce d'argento.

IL CIRCUITO La pista di Hockenheim è pronta a ospitare per la 34° volta la Formula 1. Nei 33 precedenti sono state 4 le vittorie di Michael Schumacher mentre l'unico pilota ad avervi vinto della Formula 1 attuale è Lewis Hamilton, per ben 3 volte. Sebastian Vettel non è mai riuscito a trionfare davanti al pubblico di casa sul tracciato della foresta nera, che nella sua versione più moderna (dopo la ristrutturazione del 2002) ha ospitato la Formula 1 per 11 volte. Lungo 4.574 km il record della pista appartiene a Kimi Raikkonen, che nel lontano 2004 con la McLaren in gara fece 1'13"780. Il giro più veloce di sempre è invece appannaggio di Sebastian Vettel, che per scattare in pole lo scorso anno con la Ferrari realizzò un velocissimo 1'11"212. In gara la spunterà chi avrà la meglio sulla distanza dei 67 giri con due DRS previsti, uno sul rettilineo del traguardo, l'altro sul lunghissimo curvone "parabolika".

I NUMERI Se sulla pista di Hockenheim, come già detto, Schumi comanda con 4 successi, Hamilton ne ha 3 e Vettel non ha mai vinto, nella storia del GP di Germania invece è arrivato un successo per il pilota della Ferrari, ma quando nel 2013 correva per la Red Bull, e sul tracciato del Nurburgring. Anche Hamilton ha vinto al Nurburgring nel 211, portando a quattro complessive le sue vittorie in terra teutonica, esattamente quante quelle di Schumacher. Non ci sono altri piloti attualmente iscritti al mondiale che hanno trionfato in Germania, mentre a quota 3 successi troviamo fior di leggende, come Fangio, Stewart, Piquet, Senna e Alonso. Per quel che riguarda le scuderie, la Ferrari domina la classifica dei successi in terra tedesca con 21 affermazioni, staccatissime la Williams a 9 e la McLaren a 8.

IL METEO Pioggia prevista anche quest'anno, come già accadde nel 2018, nel fine settimana del Gran Premio di Germania. Stavolta però dovrebbe essere il sabato la giornata interessata dall'acqua e non la domenica, dopo un venerdì di caldo record e in una weekend con temperature decisamente estive. Buone notizie dunque per la Ferrari, che con le alte temperature ha già fatto vedere le cose migliori questa stagione (Bahrain, Austria). Di seguito il dettaglio da weather.com:

Venerdì 26 luglio: temperature 21°-37°, precipitazioni 0%, umidità 37%, vento 11kmh

Sabato 27 luglio: temperature 18°-26°, precipitazioni 60%, umidità 68%, vento 10kmh

Domenica 28 luglio: temperature 17°-27°, precipitazioni 20%, umidità 54%, vento 10kmh

