Autore:

Simone Valtieri

OPERAZIONE NOSTALGIA In occasione del prossimo Gran Premio di Germania di Formula 1, nel weekend del 26-28 luglio, il giovane Mick Schumacher salirà su una delle auto di papà Michael per qualche giro sul circuito di Hockenheim, davanti al pubblico che per anni ha inneggiato alle vittorie del grande Schumi. Attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con il team PREMA nonché membro della Ferrari Driver Academy, il giovane Mick farà correre i brividi lungo la pelle dei tifosi guidando la F2004, l'auto del settimo titolo del padre arrivato ormai 15 anni or sono.

PISTA FORTUNATA L'esibizione avrà luogo in due parti, la prima sabato 27 luglio, una manciata di minuti prima della sessione di qualifica del GP di Germania, la seconda domenica mattina, il 28 luglio, prima della Drivers' Parade. Michael Schumacher ha vinto per quattro volte sulla pista di Hockenheim: nel 1995 con la Benetton, e poi negli anni 2002, 2004 e 2006 con la Ferrari. Sulla stessa pista Mick Schumacher si è laureato campione di FIA Formula 3 lo scorso anno, il suo primo titolo in carriera.

BRIVIDI "Penso sia veramente fantastico poter guidare questa macchina ad Hockenheim" - ha spiegato non senza emozione il giovane Mick - "L'ultima volta che sono stato su questa pista ci ho festeggiato il mio titolo di Formula 3, e ora avrò l'opportunità di guidare una delle auto più forti della storia della Formula 1, ci sarà un enorme sorriso dipinto sul mio viso. Tutti gli amanti del motorsport non vedranno l'oro di assistere a questo momento speciale e meravigliosamente intenso."

MOMENTO EMOZIONANTE Un commento è arrivato anche da Ross Brawn, attuale boss della Formula 1 per quel che riguarda l'attività sportiva, nonché ex direttore tecnico della Ferrari ai tempi di Schumacher: "Sarà un momento emozionante vedere Mick al volante di una macchina collegata a tanti bei ricordi. La F2004 fu un'auto fantastica, vinse 15 gare e portò a casa il titolo in una stagione che è stata l'apice di un periodo d'oro, che arrivò come risultato del lavoro di un gruppo di persone incredibili e del talento supremo alla guida di Michael Schumacher. Sono sicuro che i fan ad Hockenheim saranno felici di rivederla in pista, specialmente con Mick nell'abitacolo."