Autore:

La Redazione

NOVITÀ MOTOE Benvenuti a Casa Marquez, che al Sachsenring è imbattuto e imbattibile. È infatti dal 2010 che il pilota spagnolo si aggiudica ogni Gran Premio di Germania che corre: nel 2010 in 125, nel 2011 e 2012 in Moto2 e dal 2013 al 2018 in MotoGP. Un dominio senza eguali. Il segreto? La pista tedesca gira in senso antiorario, il punto di forza di Marc Marquez. Qualcuno riuscirà a battere il fenomeno spagnolo, che punta ad andare in vacanza con oltre 50 punti di margine in classifica sul secondo? (Al momento ne ha 44 su Dovizioso). In ogni caso ci sarà una grossa novità per gli appassionati delle due ruote in questo fine settimana: debutta la MotoE, la categoria elettrica che accompagnerà il motomondiale in quattro appuntamenti da qui a novembre.

ORARI TV Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento in differita. Di seguito tutti gli orari del weekend tedesco, con i piloti di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE impegnati nel Gran Premio di Germania, al Sachsenring

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 5 luglio

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

11.50-12.20 - FP1 MotoE

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

16:50-17:20 - FP2 MotoE

Sabato 6 luglio

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

16.00 - E-Pole MotoE

Domenica 7 luglio

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

10:00 - Gara MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8



Sabato 6 luglio

16:30 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 7 luglio

16:15 - Gara Moto3

17:15 - Gara Moto2

18:15 - Gara MotoGP