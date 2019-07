Autore:

BREAK POINT MARQUEZ Con il secondo posto nel Gran Premio d'Olanda, Marc Marquez ha corroborato la sua leadership in classifica e punta sulla pista che più ama - quella del Sachsenring dove domenica si correrà il Gran Premio di Germania - a portare il suo margine sul secondo in classifica a più di 50 punti prima della pausa estiva, così da avere un doppio break (25 punti una vittoria) di vantaggio sugli inseguitori, che rispondono al nome di Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Alex Rins. Valentino Rossi purtroppo è reduce dal terzo "zero" consecutivo, una crisi di risultati e sfortuna che ha precedenti solo ai tempi della parentesi in Ducati. Non ci sarà Jorge Lorenzo, ancora in ospedale dopo il pauroso incidente di Assen, mentre torneranno e con bellicose intenzioni i due giovani del team Petronas Yamaha, Fabio Quartararo (a podio da due gare) e Franco Morbidelli (5° domenica scorsa).

IL CIRCUITO La pista di del Sachsenring dista una manciata di chilometri dlla vicina Chemnitz, ed è già dal 1920 che nelle strade vicino alla cittadina della Sassonia si è iniziato a correre in moto. Le prove stradali in stile Tourist Trophy divennero sempre più pericolose, per i piloti e per il pubblico, così nel 1996 si decise di costruire la pista del Sachsenring, che dal 1998 ospita con regolarità il GP di Germania. Quella di domenica sarà la 22° edizione del GP su questo tracciato, lungo 3,7 km e dotato di ben 10 curve a sinistra e solo 3 a destra per una sede stradale di 12 metri di larghezza e un rettilineo principale lungo 700 metri.

I NUMERI 9: è questo l'unico numero significativo del Gran Premio di Germania al Sachsenring, ovvero le vittorie (consecutive) di Marc Marquez nelle ultime 9 edizioni del GP: una in 125, due in Moto2 e sei in MotoGP. Inutile dire chi sarà il favorito nella gara di domenica, sul tracciato della Sassonia il pilota spagnollo è praticamente imbattuto, e l'unico dei suoi colleghi in pista ad aver trionfato sulla tortuosa pista tedesca nella classe regina è Valentino Rossi, con quattro affermazioni tra il 2002 e il 2009. In pista ci saranno anche Johann Zarco e Franco Morbidelli, che la gara di Germania l'hanno vinta in Moto2 rispettivamente nel 2016 e nel 2017, e altri tre vincitori nella classe Moto3: Alex Rins, Jack Miller e Joan Mir. Il record della pista appartiene, neanche a dirlo, a Marc Marquez, stabilito nel 2018 con il tempo di 1'20"270 in qualifica. In gara invece è il tedesco Jonas Folger a detenere il primato, nel 2017 fece il miglior giro in gara in 1'21"442. Infine le velocità di punta: quello che è andato più vicino a sfiorare i 300kmh al Sachsenring è stato Andrea Dovizioso, che con la Ducati nel 2015 toccò i 298,2kmh.

IL METEO Si attende un weekend con clima sereno ma non afoso come quello che nei precedenti giorni ha riguardato tutta Europa. Sul circuito della Sassonia al mattino farà addirittura freschetto, prima che le temperature superino i 20° con le moto in pista. Inoltre previsto cielo sereno chiazzato da nuvole e pochissime possibilità di pioggia, stando ai dati di weather.com:

Venerdì 5 luglio: temperature 14°-23°, precipitazioni 20%, umidità 42%, vento 23 kmh

Sabato 6 luglio: temperature 11°-23°, precipitazioni 10%, umidità 42%, vento 24 kmh

Domenica 7 luglio: temperature 12°-23°, precipitazioni 0%, umidità 39%, vento 14 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista italiana. In occasione del GP del Sachsenring è prevista la differita su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

