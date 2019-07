Autore:

Simone Valtieri

MARQUEZ PADRONE Marc Marquez tira fuori le unghie sul finire delle prove libere 2 del Gran Premio di Germania e su quella che è la sua pista preferita (nove vittorie nelle ultime nove gare disputate al Sachsenring) rifila con la sua Honda circa tre decimi ai più diretti inseguitori, che sono Alex Rins, apparso molto a suo agio su questa pista con la sua Suzuki, e il leader delle FP1 del mattino, il sempre velocissimo Fabio Quartararo, del team Yamaha Petronas.

ITALIANI ATTARDATI Non proprio una sessione da ricordare quella odierna per i piloti italiani. Francesco Bagnaia finisce in ospedale dopo la caduta del mattino (i controlli medici sono andati bene, e domani "Pecco" sarà nuovamente al via nelle FP3), mentre gli altri centauri del Belpaese non hanno fatto meglio della terza fila virtuale, con l'8° posto di Danilo Petrucci a circa 8 decimi da Marquez, che ha preceduto con tempi simili, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, tutti nella top ten. Franco Morbidelli si è classificato 12° con circa sei decimi di ritardo dal compagno Quartararo, al quale ha anche rovinato l'ultimo tentativo di giro veloce, 16° Andrea Iannone.

BRADL PER LORENZO Risalendo in classifica, troviamo invece in quarta posizione Maverick Vinales, il vincitore del Gran Premio d'Olanda dello scorso fine settimana, a circa mezzo secondo da Marquez, poi Pol Espargaro con la KTM e Cal Crutchlow con la Honda, davanti alla prima delle Ducati, quella di Jack Miller del team Pramac, con il settimo tempo. Non c'era Jorge Lorenzo, che sta lavorando per rientrare a Brno, al suo posto il tester tedesco della Honda, Stefan Bradl, che ha chiuso a quasi un secondo dal compagno Marquez in 14° posizione. Di seguito i risultati completi.

Risultati FP2 Gran Premio di Germania 2019