Autore:

Simone Valtieri

FABIETTO DAVANTI Prima sessione di prove libere per quel che riguarda il Gran Premio della Germania, classe MotoGP, e Marc Marquez sembra essere già a posto con il setup della sua Honda: tempo realizzato nelle primissime fasi di FP1 con Fabio Quartararo che lo beffa di 74 millesimi nel suo ultimo giro veloce. Il giovane della Yamaha è ormai una costante nelle zone alte della classifica, l'unico che sembra poter impensierire con costanza, almeno sul giro secco, il campione del mondo in carica.

BENE VALENTINO Buone notizie per Valentino Rossi, dopo tre weekend da dimenticare il centauro di Tavullia piazza la sua Yamaha in terza posizione, a mezzo secondo dai due di testa. Stesso setup di Assen per l'italiano, che prima di cadere nella gara olandese sembrava aver trovato il bandolo della matassa, così come a Barcellona, dove il ritiro in gara era arrivato senza alcun tipo di colpa, centrato in pieno da Jorge Lorenzo, qui assente in seguito alla sfortunata caduta dello scorso weekend e sostituito dal tedesco Stefan Bradl, tester della Honda Repsol

GRUPPONE COMPATTO Alle spalle di Rossi si piazzano Alex Rins con la Suzuki, il vincitore del GP d'Olanda Maverick Vinales e Andrea Dovizioso con la Ducati, ma sono tanti i piloti compressi in mezzo secondo, dal quarto al 15° posto, quello occupato da Danilo Petrucci, con in mezzo l'ottimo ottavo posto di Andrea Iannone con l'Aprilia e il 13° di Franco Morbidelli con la Yamaha. La seconda sessione di prove libere è prevista per le 14.10 orario italiano, con in mezzo anche il debutto della classe MotoE, la classe elettrica che scende in pista alle 11.50 con la prima sessione di libere della sua storia.

Risultati FP1 Gran Premio di Germania 2019