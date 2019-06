Autore:

MASTER IN MOTOGP Non è il nome ufficiale del TT Circuit Assen, ma è così che viene conosciuto in tutto il mondo il tracciato olandese: l'Università delle due ruote, dove in passato si sono laureati, tra gli attuali partecipanti al mondiale MotoGP, solo Valentino Rossi (8 volte nella classe regina, 10 in totale), Marc Marquez (2 volte in MotoGP), Jorge Lorenzo e... Jack Miller nel folle GP del 2016. Questo per quanto riguarda la classe regina, ma hanno trionfato ad Assen nelle altre classi anche Francesco Bagnaia (sia in Moto2 che in Moto3), Franco Morbidelli (Moto2), Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Pol Espargaro, Andrea Iannone (Moto2), Maverick Vinales (2 volte) e Migue Oliveira.

ORARI TV Si arriva a questo appuntamento dopo l'allungo netto di Marquez in classifica dopo il Gran Premio della Catalunya, grazie soprattutto alla caduta multipla che ha visto coinvolti Lorenzo, Dovizioso, Rossi e Vinales. Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento in diretta. Di seguito tutti gli orari del weekend spagnolo, con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio d'Olanda, ad Assen.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 28 giugno

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 29 giugno

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 30 giugno (gare anche su Sky Sport Uno HD)

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Dirette TV8



Sabato 29 giugno

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 30 giugno

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP