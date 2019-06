Autore:

Matteo Larini

SUPER QUARTARARO Dopo aver navigato nella parte alta della classifica per buona parte del turno, alla fine Fabio Quartararo è riuscito a mettersi davanti a tutti con un super tempo, battendo di un decimo Danilo Petrucci, che pochi minuti prima aveva scalato la classifica portandosi in testa e battendo un coriaceo Vinales, che è stato molto forte per tutto il turno ma ha poi chiuso quinto. Terzo Marquez, ancora una volta veloce, mentre Dovizioso ha sofferto e non è andato oltre l'ottava posizione a quasi mezzo secondo da Quartararo.

YAMAHA FORTE Sin dall'inizio del turno, Maverick Vinales si è issato in testa alla classifica con un tempo di 1.32.638, mentre alle sue spalle si sono succeduti vari piloti, tra cui Quartararo, Rins e Dovizioso. Rossi è apparso in difficoltà per tutto il turno ed ha navigato intorno alla decima posizione per tutta la sessione, salvo poi recuperare nel finale, quando ha migliorato molto salendo fino alla quinta posizione, ma a causa del superamento dei limiti della pista alla curva 18, il suo tempo è stato cancellato e il pesarese è sceso nuovamente fuori dalla top-10 in quattordicesima posizione. Il campione italiano dovrà passare dalla Q1 con una sola gomma a disposizione per cercare il tempo.

SORPRENDE NAKAGAMI Chi ha veramente sorpreso in questo turno è stato Nakagami, tornato nuovamente nella zona pregiata della classifica e subito alle spalle del campione in carica Marquez. Buona anche la prestazione di Morbidelli che si conferma competitivo ed è sesto, mentre Miller è settimo e Crutchlow nono.

MotoGP Assen 2019, FP3: tempi e distacchi