Autore:

Simone Valtieri

LORENZO FORFAIT Continua il momento nerissimo per Jorge Lorenzo in questa annata che sembra maledetta sotto ogni punto di vista. Dopo la mancanza di prestazioni delle prime gare e lo strike con il quale ha abbattuto Rossi, Vinales e Dovizioso in Catalogna, il pilota maiorchino sarà costretto a saltare il Gran Premio d'Olanda in seguito alla brutta caduta di questa mattina nelle FP1. Frattura della sesta vertebra per il pilota spagnolo che dovrà dunque lasciare i circuiti per un periodo che potrebbe anche essere lungo.

SUPER YAMAHA Le FP2 orfane del campione spagnolo, hanno visto anche le cadute di Zarco e Iannone, e ancora una volta delle ottime prestazioni da parte delle Yamaha. Davanti a tutti Maverick Vinales - secondo stamattina - in 1'32"638, a 11 millesimi dal record assoluto della pista detenuto da Valentino Rossi. Proprio Valentino riesce a fare un po' meglio della mattinata ma si piazza in nona posizione a 8 decimi dal compagno. Secondo, e arrabbiato per non essere primo, Fabio Quartararo con la Yamaha Petronas, che migliora rispetto alla mattinata ma è a 180 millesimi dallo spagnolo.

TANTA ITALIA Terzo Danilo Petrucci con la Ducati a 314 millesimi, beffando il compagno di team Andrea Dovizioso nel finale (585 millesimi il ritardo del Dovi). Poi dietro a Rins c'è anche un bravissimo Andrea Iannone, purtroppo caduto nel finale con la sua Aprilia. Marc Marquez è settimo (ma il suo tempo l'ha realizzato a inizio sessione con gomme usate...) davanti a Mir, Rossi e Crutchlow. Benino anche Francesco Bagnaia, 11° mentre è in ritardo Franco Morbidelli, che paga circa un secondo dal compagno ed è solo 14°. Di seguito i risultati completi della seconda sessione di libere.

Risultati FP2 Gran Premio d'Olanda 2019