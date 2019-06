Autore:

Simone Valtieri

BRUTTO INCIDENTE Dannazione Jorge, questa no. Piove sul bagnato per lo sfortunatissimo pilota maiorchino, alle prese con la stagione più disgraziata della sua intera carriera. In seguito alla caduta nelle FP1 del Gran Premio d'Olanda, Lorenzo ha riportato una frattura composta della sesta vertebra dorsale, ed è sotto osservazione al momento in ospedale. Ovviamente lo spagnolo non parteciperà né al weekend appena iniziato ad Assen, né al successivo del Sachsenring, ma è ancora troppo presto per definire un piano di rientro per lui.

Another dramatic incident as @lorenzo99 goes down! 😲



The @HRC_MotoGP rider walks away, but that looks like the end of his session! 💢#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/RZ1PKTvk0h — MotoGP™ 🇳🇱 (@MotoGP) June 28, 2019

TEMPI LUNGHI Il dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, ha spiegato intervistato da Sky: "Gli hanno fatto una TAC e c'è la frattura della sesta vertebra come risultato, occorre attendere la risonanza magnetica per capirne la stabilità attuale. I medici poi lo vedranno a Barcellona non posso dare altre informazioni. La frattura deve essere valutata attentamente anche perché potrebbe essere grave. È stabile al momento, ma è una frattura che merita attenzione. Tempi di recupero? Non sarà breve."

STAGIONE NO Una stagione sfortunatissima per lo spagnolo: dopo l'esordio difficile con la Honda e il difficile recupero dagli infortuni della scorsa stagione, un barlume di luce lo si era visto nei primi giri dello scorso Gran Premio in Catalunya, quando Jorge stava superando come ai bei tempi, fino però alla scivolata che ha portato al suo ritiro e quello di Rossi, Dovizioso e Vinales. Qui in Olanda ancora peggio: caduta e frattura, non ci sono più parole. In bocca al lupo Jorge, di cuore.