Autore:

La Redazione

FUGA MARQUEZ Con la vittoria nel Gran Premio della Catalunya e il contemporaneo strike di Jorge Lorenzo (che si è portato appresso Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Vinales), Marc Marquez è ora in piena fuga iridata, con ben 37 punti di margine sul primo inseguitore. Dietro di lui in classifica, nonostante lo zero della Catalogna, resta Andrea Dovizioso, seguito a strettissimo giro Alex Rins e dal suo compagno Danilo Petrucci, al terzo podio consecutivo nella classe regina e con davanti una pista che li piace tantissimo come Assen. Quinto nel mondiale Valentino Rossi, che dopo aver praticamente accantonato le speranze di titolo, punta al riscatto gara per gara a partire proprio dall'appuntamento olandese, che lo ha visto tante volte protagonista in passato, anche in quello recente. Da seguire il giovanissimo Fabio Quartararo, fresco di primo podio in carriera con il brillante secondo posto spagnolo, ma anche i nostri Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, chiamati a un pronto riscatto dopo le ultime gare opache.

IL CIRCUITO La pista di Assen è il tempio del Motomondiale, o - se preferite - l'Università delle due ruote. Perché? Vi si corre ogni anno dal 1949, prima si gareggiava su strade pubbliche, poi dal 1955 sul tracciato noto come Dutch TT che è arrivato fino ai giorni nostri passando per diverse modifiche, le più recenti nel 2002 e nel 2006. 4.555 metri di curve con pochissimi tratti rettilinei (il più lungo di 487 metri) e tante, tantissime pieghe spettacolari. 6 sono quelle a sinistra, 12 a destra e il giro più veloce appartiene a Valentino Rossi che nel 2015 scattò in pole con il tempo record di 1'32"627.

I NUMERI Sulla pista del TT Assen c'è un nome che si erge sopra a tutti gli altri ed è quello di Valentino Rossi. Il campione di Tavullia ha spesso saputo tirare fuori il coniglio dal cilindro, anche negli anni più difficili della sua carriera, riuscendo a vincere in 3 delle ultime 6 uscite sulla pista olandese. In totale sono ben 10 le affermazioni del Dottore all'Università del Motociclismo: una in 125, una in 250 e ben 8 in MotoGP. Tra i piloti attualmente in attività, cinque sono le lauree ad Assen di Marc Marquez, ma solo due in MotoGP (2014 e 2018), e quattro quelle di Jorge Lorenzo, anch'esso però solo una volta vincitore in classe regina. C'è anche Jack Miller che vanta il successo nella caotica gara del 2016, mentre nelle categorie inferiori hanno vinto due volte Maverick Vinales (125 e Moto3) e Francesco Bagnaia (Moto3 e Moto2) e una volta in Moto2 Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Pol Espargaro e Andrea Iannone, e una in Moto3 Miguel Oliveira.

IL METEO Si attende un weekend totalmente estivo nella - solitamente - piovosa Olanda. In occasione del Gran Premio al TT di Assen temperature in grande crescita proprio nel weekend, con punte di 31 gradi. Una condizione non usuale che potrebbe aggiungere imprevedibilità a un GP già spesso non scontato come quello dei Paesi Bassi. Di seguito i dati di weather.com:

Venerdì 28 giugno: temperature 11°-23°, precipitazioni 10%, umidità 60%, vento 16 kmh

Sabato 29 giugno: temperature 18°-31°, precipitazioni 10%, umidità 46%, vento 14 kmh

Domenica 30 giugno: temperature 15°-27°, precipitazioni 0%, umidità 53%, vento 23 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista italiana. In occasione del GP di Assen è prevista la diretta anche su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Domenica 30 giugno 2019, ore 14.00

RISULTATI QUALIFICHE 2 - Q2

Sabato 29 giugno 2019, ore 14.35

RISULTATI QUALIFICHE 1 - Q1

Sabato 29 giugno 2019, ore 14.35

RISULTATI FP4

Sabato 29 giugno 2019, ore 13.30

RISULTATI FP3

Sabato 29 giugno 2019, ore 9.55

RISULTATI FP2

Venerdì 28 giugno 2019, ore 14.10

RISULTATI FP1

Venerdì 28 giugno 2019, ore 9.55