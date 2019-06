Autore:

Matteo Larini

POLE EL DIABLO Ancora una volta, Fabio Quartararo è riuscito a mettersi davanti a tutti con un tempo di 1:32.017, battendo Maverick Vinales, favorito per la gara in virtù del suo ottimo passo gara ma secondo in griglia in 1:32.157. Terza posizione per Rins, distante circa quattro decimi dalla Yamaha Petronas del rookie francese, mentre Marquez si qualifica quarto in seconda fila.

Q1, ROSSI 14° Dopo aver perso l’accesso diretto alla Q2 per un tempo cancellato nelle FP3, Valentino Rossi non è riuscito a ritornare nella top-12, qualificandosi soltanto quattordicesimo in un turno che non lo ha mai visto veramente protagonista. A qualificarsi per la seconda sessione sono stati invece Alex Rins con la Suzuki e Pol Espargaro, che non è riuscito però a scendere sotto il muro del minuto e trentatré secondi, a differenza di Rins (1:32.710).

CI PROVA RINS Dopo una Q1 veramente ottima, Alex Rins aveva centrato il miglior tempo dopo il primo tentativo della Q2, battendo Quartararo, Vinales e Marquez, quarto a circa tre decimi, dimostrandosi assolutamente competitivo nonostante delle prove libere non perfette che lo avevano costretto a passare dalla Q1 per accedere alla sessione più importante.

DUCATI, CHE SUCCEDE? Se Assen ha premiato la Yamaha e la Suzuki, con la Honda competitiva soprattutto grazie a Marquez, suona l’allarme in casa Ducati: Petrucci è soltanto settimo ad oltre un secondo da Quartararo, mentre Dovizioso è ancora più in difficoltà e non va oltre l’undicesima posizione a un secondo e sei decimi dalla vetta. Tra gli outsider, buona prestazione di Crutchlow (sesto), mentre Morbidelli partirà nono.

MotoGP Assen 2019, Q2: tempi e distacchi

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'32.017 2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'32.157 0.140 / 0.140 3 Alex RINS Suzuki 1'32.458 0.441 / 0.301 4 Marc MARQUEZ Honda 1'32.731 0.714 / 0.273 5 Joan MIR Suzuki 1'33.085 1.068 / 0.354 6 Cal CRUTCHLOW Honda 1'33.228 1.211 / 0.143 7 Danilo PETRUCCI Ducati 1'33.282 1.265 / 0.054 8 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'33.295 1.278 / 0.013 9 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'33.314 1.297 / 0.019 10 Jack MILLER Ducati 1'33.323 1.306 / 0.009 11 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'33.692 1.675 / 0.369 12 Pol ESPARGARO KTM 1'33.762 1.745 / 0.070

MotoGP Assen 2019, Q1: tempi e distacchi

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Alex RINS Suzuki 1'32.710 2 Pol ESPARGARO KTM 1'33.170 0.460 / 0.460 3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'33.221 0.511 / 0.051 4 Valentino ROSSI Yamaha 1'33.466 0.756 / 0.245 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'33.547 0.837 / 0.081 6 Karel ABRAHAM Ducati 1'33.583 0.873 / 0.036 7 Miguel OLIVEIRA KTM 1'33.706 0.996 / 0.123 8 Johann ZARCO KTM 1'33.776 1.066 / 0.070 9 Hafizh SYAHRIN KTM 1'33.869 1.159 / 0.093 10 Andrea IANNONE Aprilia 1'33.960 1.250 / 0.091 11 Tito RABAT Ducati 1'34.580 1.870 / 0.620

