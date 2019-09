Autore:

GP RUSSIA IN TV Il tris di vittorie della Ferrari in Belgio, Italia e Singapore non ha riaperto il Mondiale di Formula 1 ma ha sicuramente reso più interessanti le ultime sei gare della stagione. Sulla pista "olimpica" di Sochi sì sono disputate cinque edizioni tra il 2014 e il 2018, tutte vinte dai piloti della Mercedes. Riusciranno Ferrari e Red Bull a interrompere il dominio delle Frecce d'Argento? Lewis Hamilton ha riportato tre di questi cinque successi, ma dovrà guardarsi le spalle dal compagno Valtteri Bottas (vincitore nel 2017 e sempre molto veloce sul tracciato russo) e dalla rivitalizzata coppia Ferrari composta da Sebastian Vettel e Charles Leclerc. E non dimentichiamoci Max Verstappen, sempre pronto a cogliere qualsiasi occasione gli si pari innanzi.

DIRETTA ESCLUSIVA SKY A trasmettere in diretta e in esclusiva il Gran Premio di Russia ci sarà come sempre Sky Sport F1 HD, raggiungibile sul canale 207 dell’emittente satellitare. Dopo la diretta dei record di Monza, che ha fatto segnare i nuovi picchi di ascolto per la F1, e i risultati molto simili di Singapore, TV8 tornerà a trasmettere in differita qualifiche e gara. Ovviamente non mancheranno le dirette minuto per minuto sul web di MotorBox, che vi racconterà, come ormai da tradizione, tutto quello che accadrà in pista con ampio corredo fotografico e social. Di seguito gli orari tv di Sky Sport F1, di TV8 e delle cronache testuali di MotorBox.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 27 settembre

Prove libere 1: 10.00 – 11.30

Prove libere 2: 14.00 – 15.30

Sabato 28 settembre

Prove libere 3: 11.00 – 12.00

Qualifiche: 14.00 – 15.00

Domenica 29 settembre

Gara: 13.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 28 settembre, ore 18.00

Gara: domenica 29 settembre, ore 18.00

*Palinsesto soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 27 settembre

Prove libere 1: dalle 9.45

Prove libere 2: dalle 13.45

Sabato 28 settembre

Prove libere 3: dalle 10.45

Qualifiche: dalle 13.45

Domenica 29 settembre

Gara: dalle 12.45