GP RUSSIA IN TV Il tris di vittorie della Ferrari in Belgio, Italia e Singapore non ha riaperto il Mondiale di Formula 1 ma ha sicuramente reso più interessanti le ultime sei gare della stagione. Per il Gran Premio della Russia di domenica, sulla pista "olimpica" di Sochi non c'è un chiaro favorito. La Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas parte però almeno mezzo gradino sopra le altre per via delle cinque affermazioni e delle quattro pole conquistate nelle cinque precedenti edizioni, ma non si possono escludere dai giochi neanche Charles Leclerc e Sebastian Vettel, con la brillante Ferrari vista dopo la pausa estiva, sebbene in Russia non ci saranno né il caldo di Singapore (Anzi, è prevista pioggia per buona parte del weekend), né una sproporzione tra rettilinei e zone lente come quelle di Monza e Spa a giocare in favore della monoposto di Maranello. La sfida potrebbe essere dunque equilibrata, e se la gara dovesse essere bagnata, occhi puntati su Max Verstappen, che in caso contrario dovrà tirare fuori dai cilindri della sua Red Bull una magia strategica (non sarebbe la prima) per primeggiare sul tracciato russo.

Le prove libere 2 del Gran Premio di Russia 2019 inizieranno alle 14.00, seguile LIVE con la nostra cronaca minuto per minuto a partire dalle 13.45