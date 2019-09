FERRARI ON FIRE La tanto attesa pioggia alla fine non è arrivata - almeno per il momento - a bagnare il circuito di Sochi. A goderne è stata soprattutto la Ferrari, che anche nelle prove libere 3 del Gran Premio di Russia ha mostrato di essere decisamente in ottima forma. 1:32.733 per il monegasco Charles Leclerc, unico pilota in questo weekend a scendere sotto il muro dell'1:33, quasi a prenotare in maniera perentoria la pole position. Segue staccato di 316 millesimi il compagno di squadra Sebastian Vettel, un po' meno a proprio agio ma comunque molto veloce nelle simulazioni qualifica.

MERCEDES INSEGUONO Sembra strano doverlo dire, ma stavolta sono le super Mercedes ad apparire un po' in difficoltà su una pista che fino a ora è stata loro esclusivo terreno di conquista. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono stati spesso inquadrati in controsterzi al limite, evidentemente ancora un po' lontani dal trovare la giusta quadra sul piano del setup. Il britannico è terzo a quattro decimi scarsi, mentre il finlandese è staccato di oltre sei decimi dal leader ferrarista.

VERSTAPPEN OK Discreta anche la prestazione di Max Verstappen, che paga sì 1.4 da Leclerc, ma che di fatto ha segnato il proprio miglior giro solo con gomme Medium. L'olandese è seguito a ruota da Grosjean e Albon. Chiudono la top-10 Nico Hulkenberg, Lando Norris e Kevin Magnussen. Le attesissime qualifiche (che potrebbero anche essere bagnate) si svolgeranno oggi, sabato 28 settembre, a partire dalle 14.00. Diretta su MotorBox dalle 13.45.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:32.733 14 2 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.049 +0.316s 15 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.129 +0.396s 19 4 Valtteri Bottas Mercedes 1:33.354 +0.621s 18 5 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:34.227 +1.494s 12 6 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:34.308 +1.575s 17 7 Alexander Albon Red Bull-Honda 1:34.371 +1.638s 21 8 Nico Hulkenberg Renault 1:34.421 +1.688s 13 9 Lando Norris McLaren-Renault 1:34.527 +1.794s 15 10 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:34.546 +1.813s 15 11 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:34.564 +1.831s 16 12 Daniel Ricciardo Renault 1:34.586 +1.853s 14 13 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:34.607 +1.874s 18 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:34.766 +2.033s 15 15 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1:34.860 +2.127s 7 16 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:34.898 +2.165s 16 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:35.714 +2.981s 19 18 George Russell Williams-Mercedes 1:36.011 +3.278s 18 19 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 1:36.081 +3.348s 4 20 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:36.942 +4.209s 19

Prove libere 3 del Gran Premio di Russia 2019 terminate, rivivile su MotorBox con la nostra cronaca minuto per minuto.

12.05 - Per il momento è tutto, cari lettori di MotorBox! Ci ritroviamo tra pochissimo: appuntamento alle 13.45 per le qualifiche del Gp di Russia 2019! Ciao e a più tardi!

12.03 - Questa la classifica finale delle PL3.

12.00 - Bandiera a scacchi. Finiscono qui le prove libere 3 del Gran Premio di Russia 2019.

11.58 - Ultimi minuti di questa sessione...

11.56 - Verstappen si stava migliorando (non in maniera esagerata) nel secondo giro veloce, ma poi si è girato proprio in curva-13, appoggiandosi alle barriere.

¡Trompo de Verstappen, Red Bull revisa si el coche tiene daños! Se ha quedado muy cerca de la barrera https://t.co/hox3ih0ett #F1 #RussianGP pic.twitter.com/ByL2qak40s — SoyMotor.com (@SoyMotor) September 28, 2019

11.53 - Non un gran giro per Verstappen con le Soft nuove. L'olandese è quinto alle spalle di Bottas, con quasi un secondo e mezzo di gap da Leclerc. Per l'olandese anche un bel salto sul cordolo di curva-2.

11.50 - Gran bloccaggio in curva-13 per Sergio Perez, che ha spiattellato l'anteriore sinistra arrivando poi lungo. Sarà una curva decisamente complicata anche in qualifica e gara.

BIG lock-up for Sergio Perez and he ends up going off at Turn 13



Just over ten minutes left in FP3 - and the Mexican has only completed four laps so far#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/16rTEbpiYc — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

11.49 - Vettel migliora e si porta a tre decimi da Leclerc, infilandosi in seconda posizione tra il compagno di squadra e il grande rivale di casa Mercedes. 1:33.049 per il tedesco della Ferrari.

11.46 - Dopo due giri di raffreddamento, Leclerc migliora ulteriormente! 1:32.733 per il monegasco, seguito a 4 decimi da Hamilton e a mezzo secondo abbondante da Vettel.

11.42 - 1:32.861 per Leclerc, che è il primo a scendere sotto il muro dell'1:33! Vettel, che poco prima aveva segnato il giro più veloce, si prende 4 decimi. In pista adesso anche Bottas e Hamilton con Soft nuove.

11.40 - Tornano in pista Vettel e Leclerc con le Soft nuove... Avremo presto altri intertempi record?

11.35 - In effetti Hamilton è riuscito finalmente ad avvicinarsi: Lewis è adesso quarto a 4 decimi da Leclerc. C'è da dire che Verstappen ha fatto meglio (si trova a tre decimi dalla vetta) con gomme Medium. Chissà che la Red Bull non stia pensando a passare il taglio in Q2 con le "gialle".

11.32 - Hamilton continua a lamentarsi via radio: "Siamo ancora un secondo dietro? E dove lo troviamo questo secondo?". Lewis è al momento sesto, ma bisogna dire che Valtteri Bottas è riuscito adesso a portarsi a solo un decimo dal leader Leclerc.

11.30 - Questa la classifica dopo 30 minuti di prove libere 3.

11.26 - Le Mercedes, un po' come accaduto ieri, sembrano ancora molto lontane dal trovare il giusto setup! Hamilton è andato largo in uscita di curva-5 dopo aver perso il posteriore in percorrenza.

11.25 - Leclerc! 1:33.906 per il monegasco della Ferrari! Vettel è adesso a sei decimi a causa di qualche sbavatura di troppo nel suo secondo giro lanciato. Bottas è terzo a 8 decimi, Verstappen si installa al quarto posto con quasi un secondo di gap.

11.24 - Bandiere verdi, si riparte dopo che la Toro Rosso di Kvyat è stata messa in sicurezza.

11.22 - Virtual Safety Car: weekend da dimenticare (fin qui) per il padrone di casa Daniil Kvyat. Già ieri il russo aveva parcheggiato la sua macchina in pista, situazione che si è ripetuta oggi in uscita di curva-1. "Motore, motore. Problemi al motore", spiega via radio lo sfortunato pilota Toro Rosso (che partirà ultimo domani).

11.19 - Leclerc e Vettel si portano subito al comando: 1:34.147 per Charles, seguito a 368 millesimi dal compagno di squadra.

11.17 - Tempi un po' alti anche per Hamilton e Bottas. Evidentemente i due piloti Mercedes stanno girando con elevati carichi di carburante. Sia Lewis che Valtteri sono alle spalle di Norris, con il finnico impegnato in un controllo quasi rallistico in uscita di curva-17.

11.13 - Spunta anche un timido sole sopra la pit-lane del circuito di Sochi. Inizia il lavoro di giornata di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, in pista con gomme Soft nuove.

11.12 - Lando Norris si mette al comando con gomme Soft. C'è da dire che i tempi - 1:35.775 per il britannico - sono ancora molto alti rispetto a quelli visti ieri.

11.10 - In pista adesso anche Norris e George Russell. I big per il momento invece continuano ad attendere.

11.06 - Inizio di sessione estremamente tranquillo. Oltre ad Albon, che continua a girare, solo un giro di installazione per Norris, Gasly, Kvyat, Ricciardo, Sainz e Hulkenberg. In pista adesso anche Kimi Raikkonen.

First time set on this Sochi Saturday?



Alex Albon posts a 1:37.881#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/raan1qLdU6 — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

11.03 - Alexander Albon è il primo a segnare un giro cronometrato in questa sessione. Anche se il monitor gomme parla di Soft nuove, in realtà il thailandese della Red Bull ha segnato un 1:37.881 con Pirelli Medium.

11.00 - Semaforo verde, si parte per le prove libere 3 del Gp di Russia 2019. Subito in pista Lando Norris, seguito da Albon e Gasly.

GREEN LIGHT🚦



Final practice is under way at Sochi 👀



Follow FP3 with live timings, commentary and more >> https://t.co/LpbrMcOApM #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/LRzMCIRjG9 — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

10.55 - Cinque minuti al via delle prove libere 3. E, notizia quasi clamorosa, non è arrivata la pioggia che le previsioni davano praticamente per certa. Per il momento ci sono 22 gradi nell'atmosfera e 27 nell'aria. Non è detto però che non arrivi l'acqua nel pomeriggio...

SOCHI SATURDAY!



We're back on track in five minutes ⏰



Third practice gets under way at 1000 BST/1200 local time



And qualifying to follow later!#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/zOjaFheTUe — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

10.50 - La notizia della mattinata è che la McLaren non sarà più motorizzata Renault dal 2021. Gli uomini di Woking torneranno dunque alla storica partnership con la casa della Stella a tre punte. Qui per maggiori info.

10.45 - Buon sabato mattina, cari lettori di MotorBox. Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 3 del Gran Premio di Russia 2019. Tra 15 minuti il semaforo sarà verde per l'ultima ora di test in ottica qualifiche (in diretta dalle 13.45) e gara. Siete pronti?