Autore:

Salvo Sardina

LECLERC C’È Chi pensava a un Charles Leclerc abbattuto dal secondo posto di Singapore, probabilmente sarà rimasto deluso. Il monegasco della Ferrari ha cominciato il weekend di Sochi esattamente da dove aveva finito qualche giorno fa. E cioè dalla prima posizione nelle prime libere del Gp di Russia, seguita dal secondo posto nelle PL2 alle spalle del sorprendente Max Verstappen. Ancor più positiva è stata però la simulazione di passo gara di fine sessione, con il monegasco apparso molto veloce e costante.

POMPIERE Si tratta solo di venerdì, ma la prova della competitività a Singapore può far realisticamente pensare a una Ferrari in palla anche nella (più veloce) pista di Sochi. Insomma, la Ferrari c’è e le impressioni del venerdì di Sochi confermano l’idea di una SF90 ritrovata anche sulle piste teoricamente poco amiche. Il monegasco però ha voluto giocare a carte coperte: “È stato un venerdì abbastanza positivo, ma penso che le Red Bull siano comunque forti. Siamo concentrati su noi stessi e c’è ancora molto lavoro da fare, specie nel tempo sul giro. Il bilanciamento non era esattamente quello che avrei desiderato, soprattutto in configurazione da qualifica. Sochi è una pista dove le gomme posteriori fanno un po’ fatica nel terzo settore, perciò forse si deve trovare un bilanciamento compromettendo il primo parziale”.

PASSO GARA Non manca però un po’ di soddisfazione per l’ottimo ritmo gara mostrato in pista nella seconda parte delle prove libere 2: “Sul passo gara siamo sembrati molto forti e questo è un aspetto positivo. Sono felice, ma abbiamo bisogno di continuare a lavorare. La Mercedes? È un team davvero molto forte, quindi dobbiamo continuare a lavorare duramente. Speriamo però di poter continuare questo nostro momento positivo”.