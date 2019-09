Autore:

Simone Valtieri

RUSSIA 2025 Il Gran Premio di Russia in Formula 1 nasce nel 2014, sulla pista di Sochi, che dopo un primo accordo quinquennale (2014-2018) ha prolungato di altri sette anni la sua permanenza in Formula 1, fino al 2025. Stando agli accordi, dunque, oltre all'edizione di domenica prossima, la pista "olimpica" di Sochi dovrebbe ospitare ben altri sei GP sul Mar Nero, eppure potrebbe non andare così.

MUSICA VS F1 Secondo quanto riportato da RaceFans, i piani di sviluppo futuri per l'area potrebbero portare alla migrazione dell'evento da Sochi. Le autorità locali starebbero infatti pensando di riqualificare l'area - che vive attualmente di pochi eventi legati al circuito, oltre alla Formula 1 - modificando il tracciato e accorciandolo di circa 2 km per far posto a una nuova arena per concerti.

SAN PIETROBURGO Sentito sull'argomento, il promotore dell'evento Rosgonki ha risposto confermando che il contratto tra la Formula 1 e il Gran Premio di Russia continuerà fino alla scadenza naturale del contratto nel 2025. Già, ma dove? Un nuovo circuito è in costruzione alle porte di San Pietroburgo, diventerà il secondo autodromo più grande di Russia ed è l'indiziato numero 1 per ospitare le restanti prove del GP dal 2020 al 2025. Sempre secondo la fonte, i dirigenti della Formula 1 sarebbe d'accordo su un piano che preveda lo spostamento da Sochi a un'altra destinazione della giovane tappa del mondiale.