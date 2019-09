Autore:

ROUND 16 GP RUSSIA Dopo la tripletta rossa post-estate, la Formula 1 sbarca a Sochi per il Gran Premio di Russia e siamo tutti anziosi di scoprire se le tre vittorie della Ferrari (due per Charles Leclerc a Spa e Monza, una per Sebastian Vettel a Singapore) siano state frutto di circostanze favorevoli o di un reale progresso tecnico sulla monoposto. Restando questa incognita, i favoriti per il GP russo sono i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con il team che ha già vinto qui in tutte e cinque le precedenti occasioni. Occhio anche al pupillo Red Bull, Max Verstappen, un po' in ombra nelle ultime gare ma capace già a Singapore di riprendersi un gradino sul podio.

IL CIRCUITO Il giovanissimo tracciato di Sochi nasce nel 2014 e si snoda all'interno di quello che è stato il principale polo sportivo delle Olimpiadi Invernali. Lungo circa 5,8 km, vi si disputeranno 53 giri domenica prossima per un totale di 309,745 km. Disegnato da Hermann Tilke, ha ospitato la Formula 1 per la prima volta il nell'ottobre del 2014, e si appresta a farlo per la sesta. Con 18 curve e due ampi rettilinei, il layout sembra fatto apposta per esaltare le doti di vetture bilanciate, con in più un unicum: la caratteristica curva 3, a raggio quasi costante e strettissimo per circa 750 metri. Il record della pista appartiene a Lewis Hamilton, che lo scorso anno partì in pole con il tempo di 1'31"387. In gara invece la prestazione limite è quella del suo compagno in Mercedes, Valtteri Bottas, che ha stabilito il fast-lap in 1'35"861 sempre nell'edizione 2018 del GP.

I NUMERI Come anticipato, nelle cinque precedenti edizioni del Gran Premio di Russia ha sempre vinto la Mercedes: tre volte con Hamilton (2014, 2015 e 2018), una con Bottas (2017) e una con Nico Rosberg (2016). In una sola occasione invece la Ferrari è riuscita a partire in pole, occupando tutta la prima fila nel GP 2017 con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. In quel GP però Bottas si rese autore di una super partenza al limite della jump-start, che indirizzò subito la gara a suo favore. Le altre quattro pole sono state conquistate due da Rosberg e una a testa da Bottas e Hamilton, che non ama particolarmente il tracciato di Sochi pur avendoci vinto tre volte. Oltre ai piloti di Mercedes e Ferrari (8 e 5 volte rispettivamente), sono saliti sul podio di questo GP Sergio Perez con la Force India e Valtteri Bottas ai tempi della Williams. Questo significa che in cinque edizioni mai una Red Bull è arrivata tra i primi tre. Riuscirà Max Verstappen a sfatare questo piccolo tabù?

IL METEO Non sarà un weekend facile per la Formula 1 a Sochi. Nella località balneare russa sono previste piogge e temporali per tutto il fine settimana, che potrebbero dare tregua solo a tratti. Queste le previsioni nel dettaglio da weather.com

Venerdì 27 settembre: rovesci, temperature 15-22°C, possibilità di precipitazioni 40%, umidità 77%

Sabato 28 settembre: pioggia, temperature 14-20°C, possibilità di precipitazioni 80%, umidità 83%

Domenica 29 settembre: rovesci, temperature 13-21°C, possibilità di precipitazioni 30%, umidità 78%

