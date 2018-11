GP SUD AFRICA Il Gran Premio del Sud Africa, in programma il prossimo week end, sarà l'ultima sfida in programma per il mondiale di Rallycross 2018, nonchè l'ultima gara del team Peugeot Total che darà l'addio a questa disciplina per esplorare nuovi lidi. Vien da sé che il team del Leone vorrà lasciare la disciplina con un'ottima performance e, magari, portare a casa il trofeo della vittoria.

BRUNO FAMIN Direttore Peugeot Sport: “La gara in Sudafrica sarà indubbiamente molto speciale per tutta la squadra perché sarà l’ultima gara del Team Peugeot Total nel Campionato del Mondo FIA di Rallycross. È ovvio che noi di Peugeot Sport vogliamo concludere il nostro impegno in questo programma sportivo con il migliore risultato possibile e ribadire ancora una volta il potenziale di prestazioni che la 208 WRX ha dimostrato per tutto l’anno. Siamo gli unici ad essere stati capaci di ottenere una vittoria di fronte al campione in carica Johan Kristoffersson e abbiamo dimostrato di avere le competenze e la velocità per lottare per il 1° posto dall’inizio della stagione. Abbiamo mancato di regolarità, certo, ma questo non fa altro che sottolineare l’altissimo livello della disciplina e dei nostri concorrenti; il che ci ha spinto verso l’alto e ci ha fatto venire voglia di lavorare ancora di più. A Città del Capo, il week-end del 24-25 novembre, faremo tutto il possibile per rendere conto del lavoro svolto. La vittoria sarebbe una ricompensa fantastica e meritata per tutti i membri della squadra che hanno fatto sforzi incredibili dal lancio del programma”.

SEBASTIEN LOEB Pilota del Team Peugeot Total: “Ad essere onesto, non ricordo molto bene il circuito di Killarney quindi passerò ancora un po’ di tempo a guardare i video per prepararmi prima di arrivare in Sudafrica. Mi ricordo però che è un posto bellissimo in cui finire il campionato! Il mio approccio per questa gara è lo stesso delle gare precedenti: vado per vincere e mi batterò perché so che è un obbiettivo realistico. Per questo comunque dovrò disputare una corsa perfetta dall’inizio alla fine, fare delle buone partenze e non ritrovarmi bloccato nel traffico. Perché quando accade tutto questo, anche con una buona velocità, è difficile rimontare e so di cosa parlo! Faremo tutto il possibile per stare davanti. Nonostante la decisione di Peugeot di ritirarsi dal campionato, abbiamo continuato a lavorare con la squadra per essere nelle condizioni di finire la stagione nel modo migliore. Non vedo l’ora di rimettermi al volante!”

TIMMY HANSEN Pilota del Team Peugeot Total “Sono impaziente di ritornare in Sudafrica in cui l’anno scorso sono arrivato secondo. È un tracciato moderno con molta aderenza sulla parte in terra. È possibile trovare un buon ritmo e lasciare scivolare la vettura. Anche se non possiamo davvero paragonare un anno all’altro, penso che la Peugeot abbia una buona velocità e che il circuito dovrebbe adattarsi bene alla nostra vettura. Ovviamente ho davvero voglia di portare a casa una vittoria con la 208 WRX Evo. Ero in finale e sono stato vicinissimo a questo risultato molte volte quest’anno e ogni volta mi è mancata un po’ di fortuna, come è successo in Germania in ottobre, ad esempio. Sono molto contento di partecipare alle 2 sessioni di prove supplementari con Peugeot in Portogallo alla fine di questa stagione. Il mio obiettivo a Città del Capo sarà dunque dimostrare di essere competitivo e lavorare in modo irreprensibile in tutto il week-end. È importante finire la stagione con un buon risultato, dà fiducia per le prossime sfide che affronteremo...”

CLASSIFICA PROVVISORIA CAMPIONATO PILOTI – Dopo la tappa #11/12

1. Johan KRISTOFFERSSON / Volkswagen Polo R - 311 punti

2. Mattias EKSTRÖM / Audi S1 - 228 punti

3. Andreas BAKKERUD / Audi S1 - 224 punti

4. Petter SOLBERG / Volkswagen Polo R – 221 punti

5. Sébastien LOEB / PEUGEOT 208 WRX - 205 punti

6. Timmy HANSEN / PEUGEOT 208 WRX - 177 punti

7. Niclas GRÖNHOLM / Hyundai i20 - 142 punti

8. Kevin HANSEN / PEUGEOT 208 WRX - 128 punti

9. Janis BAUMANIS / Ford Fiesta - 88 punti

10. Timur TIMERZYANOV / Hyundai i20 - 77 punti

11. Guerlain CHICHERIT / Renault Mégane RS - 62 punti

12. Jerome GROSSET-JANIN / Renault Mégane RS - 47 punti

13. Kevin ERIKSSON / Ford Fiesta - 35 punti

14. Robin LARSSON / Ford Fiesta - 32 punti

15. Anton MARKLUND / Renault Mégane RS - 23 punti

16. Liam DORAN / Renault Mégane RS - 19 punti

CLASSIFICA PROVVISORIA CAMPPIONATO TEAM – Dopo la tappa #11/12

1. PSRX Volkswagen Sweden - 532 punti

2. EKS Audi Sport - 452 punti

3. Team PEUGEOT Total - 382 punti

4. GRX Taneco - 219 punti

5. GC Kompetition - 134 punti

6. Olsbergs MSE - 67 punti