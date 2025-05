Apple CarPlay Ultra è già disponibile: hai l'iPhone (e un'Aston Martin)? Video

Con CarPlay nuova generazione, integrazione più completa con i sistemi di bordo. Ma non è ancora per tutti. Le nuove funzioni

Da Apple CarPlay ad Apple CarPlay Ultra, il passo è breve: il tempo di un aggiornamento software. Sì, ma il software della tua Aston Martin. Ah, e se abiti da qualche parte in Nord America. Ma è questione di qualche mese e arriverà anche qui in Europa.

Presentato nel 2022, a maggio 2025 Apple CarPlay Ultra sale dunque a bordo in anteprima sui modelli Aston, dal SUV DBX alle sportive Vantage, DB12 e Vanquish, solo negli Stati Uniti e in Canada.

Apple CarPlay Ultra: solo su Aston Martin. Per adesso

Per la disponibilità in tutto il mondo e su numerosi altri marchi, inizialmente Ford, Porsche, Volvo, Kia e Hyundai, si parla del 2026. L'importante, è possedere un iPhone 12 o superiore, con sistema operativo iOs 18.5 o superiore.

Nell'attesa di poterne usufruire anche alle nostre longitudini: cos'è che ha di così speciale CarPlay Ultra? Un video è forse il sistema migliore per comprenderlo.

Apple CarPlay Ultra: istruzioni per l'uso

La prima novità è che ora Apple CarPlay può essere visualizzato su più schermi, incluso il quadro strumenti digitale, oltre che sul classico touchscreen centrale.

Apple CarPlay Ultra: anche sul quadro strumenti digitale

Il conducente può perciò selezionare quali app mostrare sul display frontale, scegliere tra una varietà di layout e di colori. In generale, può personalizzare la propria esperienza in un modo che non è possibile con le attuali configurazioni.

Apple CarPlay Ultra: ''fusione'' totale con i sistemi di bordo

Ma il vero progresso sta nel fatto che CarPlay non è più un'entità separata, bensì è una funzione completamente integrata con l'ecosistema elettronico dell'auto. Può essere cioè utilizzato per gestire anche funzioni come il climatizzatore, sia tramite i familiari comandi digitali in stile Apple, sia tramite l'assistente vocale Siri.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 18/05/2025