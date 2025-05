F1 GP Emilia-Romagna 2025, le pagelle di Imola: Verstappen da 10, Piastri sottotono

LE PAGELLE DEL GP EMILIA-ROMAGNA F1 2025

Ecco le nostre valutazioni della settima gara del Mondiale F1 2025, il Gran Premio dell'Emilia-Romagna sul tracciato di Imola. Max Verstappen torna Super Max, mentre Oscar Piastri delude e finisce terzo. Norris torna a sorridere e anche i piloti della Ferrari, stavolta, riescono a massimizzare il pacchetto dopo una qualifica horror.

Max Verstappen - Voto 10

Quei 34 millesimi di ritardo da Piastri in qualifica sembravano una sentenza passata in giudicato sulle sue speranze di vittoria a Imola. E invece, poi, una prodezza delle sue in staccata verso la chicane del Tamburello al via gli ha aperto la strada verso una vittoria inattesa. Poi, a pista libera, imprime un ritmo inarrivabile anche per le McLaren: che sia un punto di svolta?

That Max Verstappen move from onboard 😮‍💨



The reigning champ gets a DREAM start at Imola!#F1#ImolaGPpic.twitter.com/zvIUuqXXxA — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Lando Norris - Voto 8.5

Stavolta non sbaglia niente, a esclusione ovviamente della solita qualifica deficitaria che lo ha costretto ancora a una gara all'inseguimento. Ha la fortuna di avere la strategia migliore, ma i sorpassi su Russell, prima, e Piastri, poi, valgono da soli il prezzo del biglietto. È con questa cattiveria che deve sfidare il compagno di squadra nel prosieguo della stagione.

Oscar Piastri - Voto 6

L'atteggiamento al via, che permette a Verstappen di chiudere un sorpasso da cinema all'esterno, è fin troppo prudente, ma ci sta considerando che era leader del mondiale e che Norris era comunque alle sue spalle. Poi è sfortunato nella scelta della strategia e, quindi, nell'essere rimasto senza gomme nuove sul finale di gara per provare a difendersi da Norris e magari attaccare Verstappen. Ma la gestione delle Pirelli nel primo stint non è stata da campione del mondo, tanto che lui per primo ha definito via radio ''ottimistica'' la tattica a una sola sosta (che invece Max e Lando avrebbero dimostrato di poter far funzionare). Un mini-passo indietro che servirà a crescere.

Lewis Hamilton - Voto 7

Una gara accorta, senza sbavature, che gli permette di raccogliere il massimo bottino possibile per una Ferrari così, seppur con il minimo sforzo. Peccato per il finale, perché con un paio di giri in più avrebbe forse potuto provare a impensierire anche Piastri e raccogliere il primo podio in tuta Rossa. Certo che se parti 12°...

Alexander Albon - Voto 8

La Williams inizia a essere una macchina molto temibile anche per Ferrari e Mercedes nella lotta alle spalle delle McLaren e di Verstappen, tanto che lui - un po' aiutato dalla Virtual Safety Car - a un certo punto si trova autorevolmente in zona podio. Continuando con questa costanza, prima o poi lo champagne arriverà .

Charles Leclerc - Voto 8.5

Come sempre butta il cuore oltre l'ostacolo, dapprima con una tattica kamikaze che porta all'errore strategico molti dei team rivali, e poi con una difesa durissima per provare a tenersi dietro la Williams di Albon e la Ferrari del compagno Hamilton nonostante le gomme ormai alla frutta. Alla fine non ci riesce, ma non è certo colpa sua se tutti gli episodi di gara finiscono per sfavorirlo: altro GP a testa altissima in cui non gli si può rimproverare nulla, se non il fatto di guidare una macchina non all'altezza del suo talento.

Albon chasing down Leclerc for fourth...



It nearly ends in tears as he slips back to sixth behind Hamilton!#F1#ImolaGPpic.twitter.com/fHwNj0Ez2z — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

George Russell - Voto 6.5

Al via pensa persino di inserirsi nella lotta per le prime due posizioni, ma poi la sua Mercedes si conferma ancora non eccelsa nella gestione del passo in gara. Anche lui, come Leclerc e Piastri, è sfavorito dalla tattica inizialmente scelta per lui dal team e dalle neutralizzazioni della Direzione gara. Il ritmo non era granché per lottare al vertice, ma alla fine taglia il traguardo a 2 secondi da Leclerc.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 5,5

Un po' come Hamilton, guida bene e senza sbavature nella prima parte della gara, sfruttando a proprio vantaggio le gomme Hard e il regalo della Virtual Safety Car. Una volta passato alle Pirelli ''gialle'', però, all'improvviso si perde, viene superato dalla Ferrari di Sir Lewis e perde terreno. Il problema all'acceleratore che fa entrare la Safety Car sul finale mette fine all'agonia.

Fernando Alonso - Voto 7.5

Riporta l'Aston Martin nella F1 che conta, dapprima con una quinta posizione incredibile in qualifica e poi restando in lotta con Mercedes e Williams per la top-5. Anche lui è sfavorito dalla strategia e ancora di più dal primo ingresso della Virtual Safety Car, perché inspiegabilmente il box non lo richiama per la seconda sosta. Riemerge sul finale, ma manca ancora una volta la zona punti. Quel team radio in cui dice di essere ''il pilota più sfortunato'' è destinato a restare nei ricordi. Anche perché non è un'esagerazione...

I VOTI DEGLI ALTRI

Carlos Sainz - Voto 7

Come Alonso e Russell, paga la strategia sbagliata e sprofonda in 15esima posizione. Bravo a rimontare, ma resta il rammarico per altri bei punti pesanti sprecati (anche guardando il risultato di Albon).

Isack Hadjar - Voto 7.5

Fortunato con la strategia, ma solidissimo in gara. Non sbaglia, resta concentrato e porta a casa un nono posto d'oro per la Racing Bulls nella gara di casa.

Yuki Tsunoda - Voto 6.5

Parte dalla corsia dei box dopo lo spettacolare incidente in qualifica: la sua è una bella rimonta che ripaga i meccanici del duro lavoro per ricostruirgli la macchina. Però il compagno di squadra...

Nico Hulkenberg - Voto 7.5

Naviga per lunghi tratti in zona punti, ma la Sauber è pur sempre una Sauber e alla fine chiude 12°. Difficile far meglio di così...

Pierre Gasly - Voto 5

Giusto provare a resistere all'attacco di una Ferrari non proprio irresistibile, ma se poi tiri la staccata, finisci in ghiaia e perdi quattro posizioni fai la figura del pollo...

LAP 3/63



Gasly into the gravel as he scraps with Leclerc



The Alpine driver drops to P14#F1#ImolaGPpic.twitter.com/lqNYbWobYU — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Liam Lawson - Voto 5.5

Anche lui è danneggiato dalla strategia, ma la realtà dei fatti è che il compagno raccoglie punti e risultati roboanti mentre lui resta sempre nell'anonimato. E meno male che doveva lottare per il titolo con Verstappen...

Lance Stroll - Voto 6

Bella qualifica, sfortuna in gara sempre a causa degli stessi motivi già citati parlando di Alonso. Lui però è per tutto il weekend alle spalle del compagno, che alla fine gli arriva anche 4 posizioni davanti.

Franco Colapinto - Voto 6

Dopo l'incidente in qualifica, l'obiettivo era accumulare esperienza e restare fuori dai guai. Le telecamere praticamente non lo inquadrano e noi non ci accorgiamo della sua presenza in pista: viste le premesse, missione compiuta.

Oliver Bearman - Voto 6

Un weekend da top-10 e un weekend da fanalino di coda: valutare i piloti Haas inizia a diventare particolarmente complesso. Sufficienza d'incoraggiamento perché è vittima dell'ingiustizia subita dalla Fia, che lo esclude per errore (senza ammetterlo) dalla Q1. Partire più avanti in griglia e non 19° gli avrebbe probabilmente cambiato il fine settimana.

Gabriel Bortoleto - Voto 5

Ok l'esperienza da accumulare, va benissimo anche il non fare danni e portare la macchina a casa. Però parte 14° e arriva ultimo, staccato anche da Bearman che era doppiato prima dell'ingresso della Safety Car.

Esteban Ocon - Voto 5

Vale lo stesso ragionamento già fatto per Bearman, perché chi segue la Haas si sta abituando ad alti e bassi prestazionali che sembrano i rebus della settimana enigmistica. Chiude la gara in anticipo per un problema tecnico, ma era ultimissimo e staccato dal resto del gruppo.

Pubblicato da Alessio Ricci, 18/05/2025