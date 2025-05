F1 Imola 2025, gara: Verstappen fa poker nel GP Emilia Romagna! Hamilton quarto

VERSTAPPEN DA LEGGENDA: POKER A IMOLA!

Max Verstappen non si arrende e cerca di restare agganciato ai due piloti della McLaren per la lotta al titolo piloti. In un movimentato Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, il fenomeno della Red Bull (che oggi festeggiava il 400° GP in Formula 1) ha colto la prima posizione al Tamburello su Piastri e si è involato verso un successo non scalfito neanche dal caos generato da una Virtual Safety Car (provocata dal ritiro di Esteban Ocon) e da una Safety Car (uscita dopo il ritiro dell'italiano Antonelli).

That Max Verstappen move from onboard 😮‍💨



The reigning champ gets a DREAM start at Imola!#F1#ImolaGPpic.twitter.com/zvIUuqXXxA — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Papaya sbiadita, veloce ma non abbastanza.

Lando Norris, alla lunga, è stato colui che ha colto la piazza d'onore, superando il compagno di squara Oscar Piastri nelle fasi finali, grazie a una gomma più fresca montata nel corso dell'ultima Safety Car, provocata da una rottura sulla Mercedes del padrone di casa Andrea Kimi Antonelli. Un po' sfortunato Piastri, a lungo in seconda posizione, con le tempistiche del suo secondo pit-stop, avvenuto poco prima delle bandiere gialle e dell'auto di sicurezza in pista. Dal canto suo, Norris si è mosrato più concreto sin dalle prime fasi, dopo aver preso la posizione su Russell.

LAP 58/63



The McLarens go wheel to wheel at Turn 2! 😵



Norris snatches second place off Piastri 👏#F1#ImolaGPpic.twitter.com/67Sg0rLSes — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Leclerc, gran gara senza ricompensa. Hamilton buon quarto

Bella gara da parte dei due ferraristi, ma mente Lewis Hamilton, quarto, è stato fortunato sia in occasione della prima Virtual Safety Car sia della seconda, Charles Leclerc ha visto vanificare le sue chance di podio proprio da questa doppia circostanza, Il monegasco era rientrato ai box in anticipo sul trenino di auto che lo precedeva dopo il via (era nono, dopo aver superato due rivali nei primi giri), mostrando un gran ritmo e restando potenzialmente in lizza con le McLaren per il podio. La prima VSC, però, costringe Charles a una sosta ulteriore, e il monegasco si ritrova dietro a tutti quelli che non avevano sostato, perdendo il virtuale vantaggio che si era costruito in precedenza. Ciò nonostante, stava recuperando di gran lena e rimontando fino alle soglie del podio.

LAP 36/63



Cheers from the tifosi as Hamilton snatches P5 off Hadjar 💪#F1#ImolaGPpic.twitter.com/1MXq6l8TlZ — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

La seconda Safety Car però, è arrivata troppo presto, a 17 giri dal termine, per essere sfruttata per un secondo pit stop (per il quale non aveva gomme nuove). Il generoso Leclerc avrebbe voluto gil montassero delle Soft usate, ma il team lo ha sconsigliato e dunque è riasto in pista. Alla ripartenza ha tenuto dietro come un leone un ottimo Alex Albon (Williams), al quale, però, ha dovuto rendere la posizione dopo un tentativo di difesa al limite al Tamburello, nelle fasi finali. Frattanto, Charles aveva dovuto lasciare strada a Hamilton, lui si con gomme più fresche, e quasi capace di riprendere Piastri nel finale.

Albon chasing down Leclerc for fourth...



It nearly ends in tears as he slips back to sixth behind Hamilton!#F1#ImolaGPpic.twitter.com/fHwNj0Ez2z — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Mercedes deludente, bravo Hadjar!

Hamilton, Albon e Leclerc hanno chiuso in quest'ordine ai piedi del podio, alle loro spalle ha raccolto punti anche George Russell, oggi senza passo in gara (così come il compagno Antonelli, che prima del ritiro era comunque stato spinto a ridosso della top 5 dall'uscita della VSC) e più volte sverniciato dalle Ferrari, ma bravo a cogliere le opportunità offerte dalla gara per limitare i danni. Colgono punti anche Carlos Sainz (Williams), il rookie Isaak Hadjar con la Racing Bulls (peraltro in lotta anche per qualcosa di meglio fino alla Safety Car) e Yuki Tsunoda, un po' nascosto in mezzo al gruppo. Delusi anche i piloti Aston Martin, che dopo l'eccellente qualifica si è mantenuta sia con Fernando Alonso sia con Lance Stroll, nelle posizioni buone. Poi però le interruzioni hanno penalizzato entrambi, con l'iberico che ha chiuso 11° e il canadese 15°, dietro anche a Hulkenberg (Sauber), Gasly (Alpine), Lawson (RB). Colapinto, Bearman e Bortoleto chiudono la classifica.

F1 GP EMILIA ROMAGNA 2025, LE CLASSIFICHE:

Nella classifica iridata Oscar Piastri conduce sempre con 146 punti e 13 lunghezze di vantaggio sul compagno di team Lando Norris. Max Verstappen, grazie ai 25 punti colti oggi, risale fino a 124 punti, a -22 dall'australiano. Prove di rimonta anche per i ferraristi, con Russell però ancora lontano. Il britannico della Mercedes ha 99 punti, menre Leclerc segue a 61 e Hamilton a 53

L'ordine d'arrivo della gara (prime dieci posizioni)

Ecco l'ordine d'arrivo del GP Miami 2025:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Alex Albon (Williams)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. George Russell (Mercedes)

8. Carlos Sainz (Williams)

9. Isaak Hadjar (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

PROSSIMO ROUND: LA F1 APPRODA A MONTE CARLO

Il prossimo appuntamento del Mondiale F1 2025 è previsto per il prossimo weekend sul circuito di Monte Carlo, con il GP di Monaco che sarà anche il primo evento europeo del calendario.

La McLaren arriverà da assoluta favorita, con Red Bull e Mercedes in cerca di conferme dopo aver fatto intravvedere qualcosa di buono in questo fine settimana. La Ferrari ha l'obbligo di azzeccare una qualifica dignitosa per non rovinare già al sabato un weekend su una pista dove è impossibile superare.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/05/2025