F1 GP Emilia-Romagna 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Imola

LA DOMINATRICE MCLAREN ALL'ESAME DI IMOLA

Alla vigilia del Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Imola, settima tappa del mondiale 2025 di Formula 1, la McLaren si presenta da dominatrice, forte di cinque vittorie su sei gare: quattro firmate dalla giovane star Oscar Piastri e una da Lando Norris, nell'appuntamento di apertura della stagione, a Melbourne.

Il team di Woking ha confermato una superiorità tecnica impressionante in questo avvio di stagione, specialmente quando le condizioni atmosferiche sono particolarmente calde e mettono in difficoltà gli avversari, ma all'arrivo del Mondiale in Europa attenzione ai tanti aggiornamenti portati in pista dalle squadre rivali per provare a ricucire (o quantomeno ridurre) il divario dalla vetta.

Piastri-Norris: la rivalità si accende in casa McLaren

Inevitabile guardare con attenzione al duello interno tra i due talenti del team papaya, con Piastri determinato a difendere il primato in classifica e la supremazia nel box, e Norris deciso a ribaltare i rapporti di forza dopo qualche fine settimana non proprio entusiasmante. A Imola, pista tecnica e dal grande fascino storico, sarà fondamentale capire chi dei due avrà la meglio in un contesto dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Ferrari, la grande attesa davanti al pubblico di casa

Impossibile poi non puntare gli occhi sulla Ferrari, attesa a una prova di maturità davanti al proprio pubblico. Dopo un inizio di stagione molto deludente, il team di Maranello si affida all'abilità di guida di Charles Leclerc e Lewis Hamilton per provare a regalare quantomeno un podio ai tifosi che accorreranno in massa sul circuito del Santerno.

Le ultime notizie però non sembrano infondere grande fiducia: secondo quanto riportato dalla testata specialistica Autoracer, gli ingegneri della Rossa stanno lavorando per aggiornare la sospensione posteriore che tanti grattacapi sta dando al Cavallino in queste prime gare della stagione. L'intervento è però dispendioso in termini di budget cap e di tempo e non è previsto che arrivino a breve grandi aggiornamenti per far svoltare in fretta la stagione della SF-25.

Red Bull e Mercedes inseguono

E poi ci sono Max Verstappen e George Russell, rispettivamente per Red Bull e Mercedes, che non vogliono restare spettatori del dominio McLaren. I due vogliono anzi inserirsi con forza nella contesa per il momento tutta papaya per il titolo Piloti, forti anche degli annunciati aggiornamenti alle rispettive macchine che potrebbero cambiare i valori in pista, o come minimo ridurre il ritardo da Piastri e Norris. Basterà per regalarci una lotta per il campionato più avvincente?

Attenzione, infine, ad Andrea Kimi Antonelli, che arriva su una pista che conosce bene, dove ha corso molto nelle categorie giovanili e che sorge a pochi km da casa sua, a Bologna. Il giovane 18enne della Mercedes, dopo la pole position nella gara sprint di Miami, è alla prova del nove per dimostrare di essere definitivamente pronto a sbocciare.

LINK UTILI - GP EMILIA ROMAGNA 2025

Per il settimo fine settimana della stagione la Formula 1 sbarca finalmente in Europa, con orari delle sessioni che dunque, per la prima volta nel 2025, tornano a essere quelli ''classici'' a cui gli appassionati sono più abituati. Ecco il dettaglio delle sessioni in pista sulla pista di Imola:

Venerdì 16 maggio

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 17 maggio

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 18 maggio

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP d'Emilia Romagna è anche il primo dei due eventi interamente trasmessi anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e la gara che saranno visibili anche per i non abbonati ai servizi di Sky Sport, come sempre succede per i GP sul territorio italiano. Resta invece esclusa la diretta delle sessioni di prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 17 maggio, ore 16.00

: sabato 17 maggio, ore 16.00 Gara: domenica 18 maggio, ore 15.00

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Imola, in cui si disputa il GP d'Emilia-Romagna 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari lungo 4.909 metri un tracciato di livello medio per quanto riguarda la severità delle frenate. I piloti spendono il 14% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito veloce e con tante variazioni altimetriche, non a caso conosciuto come ''il piccolo Nurburgring''. Le staccate totali sono 9 per le 18 curve della pista, considerata di livello 3 su una scala di stress per i freni che va da 1 a 5.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Imola per l’impianto frenante è la 17, la cosiddetta Rivazza-1. Qui le macchine arrivano in discesa, passando ad una velocità massima di 292 km/h a soli 122 km/h, con una decelarazione massima di 4.1 g. Lo spazio di frenata è di 105 metri e di soli 2.09 secondi, con il pilota chiamato a imprimere una forza di 145 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.026 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Imola, secondo Google Meteo.

Venerdì 16 maggio - Soleggiato, temperatura 11-18°C, precipitazioni 20%, umidità 51%

- Soleggiato, temperatura 11-18°C, precipitazioni 20%, umidità 51% Sabato 17 maggio - Per lo più soleggiato, temperatura 13-21°C, precipitazioni 15%; umidità 46%

- Per lo più soleggiato, temperatura 13-21°C, precipitazioni 15%; umidità 46% Domenica 18 maggio - Soleggiato, temperatura 15-22°C, precipitazioni 15%; umidità 49%

Pubblicato da Alessio Ricci, 14/05/2025