F1 GP Miami 2025: dominio McLaren con Piastri e Norris. Giornata da dimenticare per la Ferrari

MCLAREN INARRESTABILE: A MIAMI È DOPPIETTA PIASTRI-NORRIS

La McLaren conferma il suo stato di forma nel Mondiale di Formula 1, centrando una netta doppietta al Gran Premio di Miami 2025 con Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Una gara condotta con autorevolezza dal team di Woking, in cui il giovane australiano ha conquistato la sua quarta vittoria stagionale su sei gare disputate.

La MCL39 domina, sarà lotta tra Piastri e Norris fino alla fine della stagione?

Una doppietta netta e mai messa in discussione, tranne che per pochi giri nella fase iniziale della corsa, quando sia Piastri sia Norris hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per riuscire a scavalcare la Red Bull del poleman Verstappen.

Non appena da soli e a pista libera, i due piloti papaya hanno invece impresso alla gara un ritmo inarrivabile per tutti, scavando un gap enorme rispetto alla concorrenza: George Russell, primo degli inseguitori sul terzo gradino del podio, paga un ritardo di 37.5 secondi.

Una sentenza che la dice lunga anche sulle chance della concorrenza di rifarsi sotto nelle prossime settimane...

RUSSELL FORTUNATO, VERSTAPPEN FUORI DAL PODIO

Max Verstappen, quarto al traguardo, ha pagato il prezzo di una strategia meno favorevole rispetto a quella di George Russell, terzo con la Mercedes. L'inglese ha infatti beneficiato di una Virtual Safety Car per effettuare la sosta nel momento ideale, scavalcando così Verstappen e Andrea Kimi Antonelli.

Dopo le lotte ruota a ruota e decisamente spettacolari con i piloti della McLaren, l'olandese non è più riuscito a essere davvero competitivo, perdendo sempre più terreno dal leader. Segno inequivocabile che la Red Bull dovrà ancora lavorare e non poco per risolvere i problemi di gestione delle gomme in gara.

FERRARI, BATTIBECCO RADIO CON LECLERC E HAMILTON

Ancora una domenica difficile per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno concluso rispettivamente settimo e ottavo, ma le polemiche via radio hanno oscurato le loro prestazioni.

LAP 39/57



📻 ''This is not good teamwork''



Hamilton was not happy with his team's orders to stay behind Leclerc, but soon the pair swap positions#F1#MiamiGPpic.twitter.com/h48BcfU0v2 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Hamilton si è infatti lamentato della gestione delle posizioni, e il muretto ha faticato a prendere decisioni efficaci: dapprima dai box hanno acconsentito a uno scambio tra Charles e Lewis, ma negli ultimi giri il monegasco ha avuto di nuovo il via libera per riprendere la posizione.

F1 GP MIAMI 2025, LA TOP-10:

Ottima prova per Alex Albon, quinto con la Williams. Bene anche Antonelli, che chiude sesto. In zona punti anche Carlos Sainz e Yuki Tsunoda.

La gara è stata condizionata da tre interventi della Virtual Safety Car. Ritirati Lawson e Doohan per incidente al via, fuori anche Bearman e Bortoleto per problemi tecnici.

L'ordine d'arrivo della gara (prime dieci posizioni)

Ecco l'ordine d'arrivo del GP Miami 2025:

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Alex Albon (Williams)

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Lewis Hamilton (Ferrari)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

PROSSIMO ROUND: LA FORMULA 1 ARRIVA A IMOLA

Il prossimo appuntamento del Mondiale F1 2025 è previsto tra due settimane sul circuito di Imola, con il GP d'Emilia-Romagna F1 che sarà anche il primo evento europeo del calendario.

La McLaren arriverà da assoluta favorita, con Red Bull e Mercedes in cerca di conferme dopo aver fatto intravvedere qualcosa di buono in questo fine settimana.

Prova d'appello per la Ferrari, che deve reagire anche a livello di aggiornamenti tecnici per evitare che il flop prosegua per tutto il campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 05/05/2025