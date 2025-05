F1 GP Miami 2025, Sprint Race: Norris batte Piastri e Hamilton, Antonelli fuori dai punti

SINTESI DELLA GARA SPRINT DEL GP MIAMI 2025: NORRIS BATTE PIASTRI

È Lando Norris a vincere la Sprint Race del Gran Premio di Miami 2025. Il giovane pilota inglese della McLaren è infatti bravo a mettere sotto pressione il compagno di squadra Oscar Piastri, sfruttando poi il colpo di fortuna dell’ingresso della Safety Car nel momento giusto, per prendere il comando e tagliare per primo il traguardo. Esattamente come accaduto proprio un anno fa sempre sulla pista della famosa città della Florida, Norris sfrutta a proprio favore un momento fortunato che potrebbe invertire la rotta dopo un paio di gare sottotono.

PIOGGIA E INCIDENTI: CHE CAOS A MIAMI!

I 19 giri della gara sprint di Miami, del resto, sono stati condizionati dal caos ancora prima dello spegnimento dei semafori a causa di uno scroscio di pioggia imprevisto che ha allagato l'asfalto. A farne le spese è stato innanzitutto Charles Leclerc, uscito di pista per aquaplaning già nel giro di schieramento in griglia di partenza, danneggiando irrimediabilmente la sua Ferrari SF-25 contro le barriere ancor prima del via della corsa.

Charles Leclerc hits the wall!! 😱



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1#F1Sprint#MiamiGPpic.twitter.com/XGiaxPPuBq — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Sfortunatissima, poi, la prova di Andrea Kimi Antonelli che non è riuscito a capitalizzare la brillante pole position centrata nella Sprint Qualifying: il 18enne italiano, un po' spinto fuori traiettoria in curva-1 da Oscar Piastri, si è infatti ritrovato a inseguire dal quarto posto pochi metri dopo lo spegnimento dei semafori.

VERSTAPPEN PENALIZZATO, ANTONELLI FUORI DAI PUNTI

Durante il passaggio da gomme intermedie a gomme slick, Max Verstappen ha ricevuto una penalità di 10 secondi per unsafe release dopo un contatto con l'incolpevole Antonelli. Un episodio che ha danneggiato anche e soprattutto la gara del 18enne italiano, poi costretto a rimandare di un giro il suo cambio gomme e quindi ulteriormente penalizzato dall'incidente in corsia dei box.

All the drama! 😮



Catch this pit lane collision and many other dramatic moments in the Sprint highlights ▶️#F1#F1Sprint#MiamiGP — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Perfetta, invece, l'esecuzione della strategia da parte del team Ferrari: proprio quando sembrava che nessuno dovesse fermarsi ai box, Lewis Hamilton ha convinto gli ingegneri del Cavallino a montare le gomme d'asciutto, riuscendo così a rimontare su tutti i rivali rimasti per un paio di giri in più in pista con le Pirelli da bagnato intermedio. Il sette volte campione del mondo sull'unica SF-25 superstite ha quindi chiuso la corsa al terzo posto, alle spalle dei due piloti di casa McLaren, riuscendo a superare Max Verstappen in pista ancora prima dell'ingresso della Safety Car e della penalizzazione ai danni dell'olandese.

SAFETY CAR: L’EPISODIO CHIAVE PER NORRIS

Carlos Sainz è finito a muro con la sua Williams, mentre Fernando Alonso è stato spedito sulle barriere da Liam Lawson. Un incidente che ha poi causato l'ingresso della Safety Car che ha definitivamente avvantaggiato Lando Norris, unico pilota tra quelli di vertice a dover ancora fermarsi per il pit-stop.

Unfortunate contact between Alonso and Lawson 💥



This is how Fernando's Sprint came to an end 😬#F1#F1Sprint#MiamiGPpic.twitter.com/zdBuVl3N7F — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

PROSSIMI APPUNTAMENTI: FOCUS SUL GP DI DOMENICA

La Sprint Race del GP Miami 2025 ha dimostrato l’imprevedibilità della stagione F1 2025: Norris prova a rilanciarsi moralmente dopo un paio di weekend molto complicati, mentre Piastri perde l’occasione ma rimane ancora autorevolmente leader del campionato. Il focus si sposta ora sulla gara principale di domenica.

Il weekend sulla pista cittadina che si snoda attorno all'Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins di NFL prosegue quindi nella serata di sabato 3 maggio con le qualifiche che inizieranno alle 22.15 (ora italiana) e che definiranno la griglia di partenza per la sesta tappa del mondiale di Formula 1. Il GP vero e proprio scatterà invece alle 22.00 di domenica 4 maggio.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv , le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Miami e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 03/05/2025