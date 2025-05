F1 GP Miami 2025: Verstappen in pole position, Antonelli brilla! Affanno Ferrari

VERSTAPPEN, ALTRA MAGIA: È IN POLE NEL GP MIAMI!

Dopo una Sprint Race caotica, il sabato di qualifiche del GP di Miami 2025 premia Max Verstappen. Il pilota Red Bull conquista la pole position numero 43 della sua carriera, con un vantaggio minimo sulla concorrenza.

Il quattro volte campione del mondo di F1 è riuscito infatti a battere l'agguerrita concorrenza, fermando il cronometro sull'1:26.204, segnando anche il nuovo record del circuito di Miami.

MCLAREN C’È, MA NORRIS SPRECA L’ULTIMA CURVA

Alle spalle di Verstappen, si conferma però la solita bagarre sul filo dei millesimi: Lando Norris chiude secondo, a soli 65 millesimi da Max. Un errore all’ultima curva ha probabilmente compromesso le possibilità del pilota McLaren di centrare la pole position.

L'inglese del team papaya è stato comunque protagonista di una prestazione molto competitiva e si candida a essere il frontman della scuderia di Woking per andare all'attacco di Super Max in gara.

ANTONELLI IMPRESSIONA ANCORA: TERZO A UN SOFFIO

Continua poi a stupire il giovane italiano Andrea Kimi Antonelli: il 18enne della Mercedes chiude la Q3 con un colpo di classe che, pur senza ripetere l'exploit delle qualifiche sprint, gli basta per regalarsi il terzo tempo. Il talento bolognese paga infatti soli 67 millesimi di ritardo da Verstappen e 2 da Norris.

Un'altra magia per il pupillo di Toto Wolff, che si conferma tra i più rapidi e particolarmente a proprio agio a Miami, riscattando il risultato opaco della Sprint Race.

Parziale delusione invece per Oscar Piastri, leader del Mondiale 2025 di Formula 1, che conclude le qualifiche al quarto posto con 171 millesimi di gap dal poleman. Quinta posizione per George Russell, seguito dalla sorprendente Williams di Carlos Sainz.

FERRARI OPACA: LECLERC SOLO OTTAVO, HAMILTON FUORI IN Q2

Sabato invece difficile per la Ferrari: Charles Leclerc chiude ottavo, staccato di oltre mezzo secondo da Verstappen.

Ancora peggio è andata a Lewis Hamilton, che non a capitalizzare il momento positivo del terzo posto nella gara sprint del pomeriggio e viene addirittura eliminato in Q2 con il 12° tempo. Le modifiche al setup sembrano aver penalizzato la SF-25, apparsa piuttosto in difficoltà sul complicato circuito cittadino di Miami.

Lewis Hamilton is eliminated in Q2! ❌👇



11. Hadjar

12. Hamilton 📸

13. Bortoleto

14. Doohan

15. Lawson



Ten drivers remain for the Q3 shootout... 💨#F1#MiamiGPpic.twitter.com/McDyqG9VJ7 — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

La top-10 si completa con Esteban Ocon (Haas) e Yuki Tsunoda (Red Bull), lontano però oltre sette decimi dal tempo di Verstappen.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: VERSO IL GP MIAMI

Distacchi minimi tra i big della F1. Domenica 4 maggio ci si aspetta una gara combattuta, con Max Verstappen pronto a sfidare Norris e Piastri, e con un Kimi Antonelli, che si vuole inserire per far sognare l'Italia. La Ferrari sarà costretta alla rimonta, aspettando la pioggia che potrebbe sconvolgere anche il GP. Partenza ore 22.00 italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv , le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Miami e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 04/05/2025