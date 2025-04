F1 GP Miami 2025: orari, meteo e segreti del Miami International Autodrome

PIASTRI IN FUGA, IN QUATTRO DAVANTI

Dopo la vittoria nel GP dell'Arabia Saudita, Oscar Piastri sembra lanciato verso una possibile fuga iridata, da concretizzare con il prossimo Gran Premio di Miami. La sfida interna al box McLaren con il compagno Lando Norris, al momento, sta volgendo a suo favore, complici i diversi errori che il britannico ha compiuto in questo primo scampolo di stagione. Appurata la supremazia tecnica della casa di Woking, i favoriti per la vittoria al Miami International Autodrome sembrano essere loro due.

Gli sfidanti. Max e George in prima linea

La classifica parla chiaro, sono quattro i piloti che al momento sembrano potersi giocare l'iride 2025 in Formula 1. Oltre a Piastri e Norris, infatti, Max Verstappen e George Russell restano nella loro scia, ma serve un miglioramento delle prestazioni di Red Bull e Mercedes per poter davvero impensierire la supremazia del team inglese. I miracoli, come inegna il campione olandese, possono accadere (si veda il GP del Giappone), ma non possono essere all'ordine del giorno.

La Ferrari deve crescere

E poi c'è la Ferrari. Dopo aver portato dei primi aggiornamenti tecnici alla SF-25 nel weekend di Sakhir e aver colto il primo podio stagionale a Jeddah, Charles Leclerc e Lewis Hamilton (opaco in questo avvio di stagione, eccezion fatto per la brillante sprint race di Shanghai), sperano di poter essere competitivi anche su una pista particolare come quella costruita attorno all'Hard Rock Café Stadium di Miami. D'altra parte, come appena ricordato, il formato sprint questa stagione ha già portato fortuna alla rossa: riusciranno i due piloti del Cavallino a rilanciare le (tantissime) speranze dei tifosi?

LINK UTILI - GP MIAMI 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Miami 2025.

Per il sesto fine settimana della stagione torna il format ''sprint'' del weekend, mentre gli orari si spostano nella fascia serale e notturna. Le sessioni mattutine (prove libere e gara sprint) si disputeranno prima della cena italiana, mentre qualifiche (sprint e tradizionale) e gara si potranno seguire dopo aver desinato, dalle 22 in poi.

Venerdì 2 maggio

Prove libere : 18.30 – 19.30

: 18.30 – 19.30 Qualifiche sprint: 22.30 – 23.14

Sabato 3 maggio

Sprint Race : 18.00

: 18.00 Qualifiche: 22.00 – 23.00

Domenica 4 maggio

Gara: 22.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP Arabia Saudita sarà un evento trasmesso in differita, qualche ora dopo la bandiera a scacchi, sul canale gratuito in chiaro di TV8. Lo stesso vale anche per le qualifiche, mentre non ci sarà alcuna riproposizione in differita delle prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Sprint Race : sabato 3 maggio, ore 18:00 (diretta)

: sabato 3 maggio, ore 18:00 (diretta) Qualifiche : sabato 3 maggio, ore 22:00 (diretta)

: sabato 3 maggio, ore 22:00 (diretta) Gara: domenica 4 maggio, ore 23:30 (differita)

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Miami, in cui si disputa il GP di Miami 2025 di Formula 1.

Secondo i tecnici del gruppo Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti di Formula 1, il Miami International Autodrome da 5,412 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché delle 8 frenate soltanto 3 sono della categoria High e sono peraltro lontane l’una dall’altra. In un giro i piloti di F1 usano i freni per meno di 14 secondi e mezzo e appena 4 frenate richiedono più di 65 metri.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del Miami International Autodrome per l’impianto frenante è la 17 complice un crollo delle velocità delle monoposto da 319 km/h a 76 km/h in 2,81 secondi durante i quali percorrono 121 metri. I piloti sono soggetti a 4,6 g di decelerazione massima ed esercitano 169 kg di carico sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.462 kW..

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Jeddah, secondo Google Meteo.

Venerdì 2 maggio - Per lo più nuvoloso, temperatura 24-26°C, precipitazioni 10%, umidità 59%

- Per lo più nuvoloso, temperatura 24-26°C, precipitazioni 10%, umidità 59% Sabato 3 maggio - Parzialmente nuvoloso, temperatura 23-37°C, precipitazioni 25%; umidità 65%

- Parzialmente nuvoloso, temperatura 23-37°C, precipitazioni 25%; umidità 65% Domenica 4 maggio - Parzialmente nuvoloso, temperatura 23-27°C, precipitazioni 40%; umidità 68%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/04/2025