F1 GP Arabia Saudita 2025, le pagelle di Jeddah. Piastri, Verstappen e Leclerc al top!

LE PAGELLE DEL GP ARABIA SAUDITA F1 2025

Ecco le nostre valutazioni della quarta gara del Mondiale F1 2025, il Gran Premio dell'Arabia Saudita sul tracciato di Jeddah.

Oscar Piastri - Voto 9,5

Terza vittoria su cinque gare, senza commettere errori (non come Norris). Porta al traguardo la sua super-auto e mostra anche il suo talento quando sorpassa Hamilton. Se non ve ne foste accorti, è il favorito per il titolo.

Max Verstappen - Voto 9,5

Quello del primo giro non è stato un errore, ma un tentativo lucido di arginare lo strapotere McLaren. Paga con 5'' cruciali perché oggi avrebbe vinto lui, ancora, come in Giappone. Non lascerà il n.1 tanto facilmente.

Charles Leclerc - Voto 9,5

È l'unico che non sbaglia nulla. Parte dalla quarta posizione, si difende nei primi giri e allunga il primo stint a un ritmo pazzesco. Poi dopo la sosta va a riprendere Russell e respinge l'assalto di Norris nel finale. MVP!

Lando Norris - Voto 7

Dalla 10° casella e con le Hard, fa una buona gara, ma non perfetta. Rischia l'infrazione in uscita box, ma, sorattutto, impiega troppo a passare Hamilton. Col senno di poi, quei secondi persi gli costano il podio.

George Russell - Voto 6,5

Oggi il terzo posto doveva essere l'obiettivo minimo, ma si è fatto beffare da un Leclerc in versione deluxe. Parte della responsabilità è comunque di una Mercedes che in gara non vale quanto vale in qualifica.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 7

Giudizioso e costante, forse poco aggressivo nel difendersi da Norris, ma cos'avrebbe potuto fare? Tanta era la differenza di auto. Invece fa quel che può e non si fa riprendere (a differenza del compagno) da una Ferrari.

Lewis Hamilton - Voto 5,5

Le giustificazioni si possono sempre trovare (è arrivato da poco, ancora non si trova con la macchina, è presto), ma il divario con la prestazione di Charles oggi è stato altisonante. E lui è Lewis, non uno qualunque.

Carlos Sainz - Voto 8

Dopo una super Q3, gestisce al meglio l'auto e conquista il posto di migliore degli altri (P8). Nel finale aiuta il compagno con il DRS a mantenere la P9. La Williams ha finalmente trovato uno che tiene testa ad Albon.

I VOTI DEGLI ALTRI

Alexander Albon - Voto 7,5

Gara lineare, beneficia del doppio ritiro Gasly-Tsunoda e resiste ad Hadjar. Certo, deve dire grazie a Sainz.

Isack Hadjar - Voto 7,5

Gran strategia, nel finale non può nulla contro la coppia Williams, ma questo è uno di cui si sentirà parlare.

Fernando Alonso - Voto 7

Ci prova sempre, anche rischiando l'incidente con il ''protetto'' Bortoleto (colpa sua). Avrebbe meritato punti.

Liam Lawson - Voto 5

Hadjar dimostra cosa si può fare con una RB, lui fa vedere cosa non si deve. Tipo prendere 10'' di penalità.

Oliver Bearman - Voto 6,5

Gara onesta del giovane britannico, che alla fine conclude davanti al suo compagno di squadra, e di tanto.

Esteban Ocon - Voto 7

Smarca il pit-stop rientrando in pista al giro-1, ma la strategia paga solo a metà. Bravo comunque a risalire.

Nico Hulkenberg - Voto 6,5

Quest'anno la sua è la peggior auto del lotto, ma lui si mette dietro una Aston e una Alpine. Sempre in pista!

Lance Stroll - Voto 5,5

Gara mediocre nel weekend in cui diventa il ''worst qualifier'' dell'era moderna (75 eliminazioni in Q1).

Jack Doohan - Voto 5,5

Gasly mostra che l'Alpine vale molto più della penultima piazza, lui ancora no. È un rookie ma deve crescere.

Gabriel Bortoleto - Voto 5,5

Stesso discorso di Doohan, al momento non sa fare troppo di più. La strategia lo penalizza sul compagno.

Yuki Tsunoda e Pierre Gasly - Voto SV

Si sono presi in un incidente di gara al primissimo giro, senza provvedimenti. Entrambi a letto senza gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/04/2025