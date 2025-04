F1 GP Bahrain 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Sakhir

VERSTAPPEN CONTRO LE MCLAREN, LA FERRARI CERCA RISCATTO IN BAHRAIN

Archiviato un intenso weekend a Suzuka, la Formula 1 non si ferma e prosegue il trittico di gare consecutive facendo rotta verso il deserto: dal 10 al 12 aprile si corre il GP del Bahrain, quarta tappa del Mondiale 2025. Sotto i riflettori del circuito di Sakhir andrà in scena una gara dal sapore unico, su un tracciato veloce e tecnico che spesso ha regalato sorprese e battaglie spettacolari.

McLaren alla prova del nove

Dopo tre gare, la McLaren si è confermata la forza da battere in questo avvio di stagione. Lando Norris guida ancora la classifica piloti, ma la concorrenza resta serrata: il vincitore del GP del Giappone Max Verstappen, George Russell e un solido Oscar Piastri inseguono a distanza ravvicinata.

Il Bahrain, con i suoi lunghi rettilinei e le staccate violente, sarà un test importante per valutare l'efficacia della MCL39 anche su un circuito completamente diverso da quello di Melbourne, Shanghai e Suzuka, dove peraltro si sono già tenuti i test precampionato.

Ferrari: il riscatto deve passare da qui

In casa Ferrari, invece, è tempo di risposte. Dopo un inizio altalenante e un weekend giapponese poco brillante, il team di Maranello arriva a Sakhir con l’obiettivo di rialzare la testa. Il potenziale della SF-25 si è visto a tratti, ma serve maggiore costanza per poter battagliare con McLaren, Red Bull e Mercedes.

Grande attenzione su Charles Leclerc, che proprio su questa pista ha spesso brillato, e su Lewis Hamilton, ancora in fase di adattamento ma determinato a lasciare il segno nel suo primo GP notturno in rosso. La Ferrari sa che per non perdere terreno nel mondiale servono punti pesanti già da questo fine settimana.

LINK UTILI - GP BAHRAIN 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Bahrain 2025.

Per il quarto fine settimana della stagione, finalmente gli orari iniziano a essere favorevoli anche per gli spettatori europei, stavolta non chiamati ad alcuna levataccia per seguire l'azione di pista in diretta. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito di Sakhir.

Venerdì 11 aprile

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 12 aprile

Prove libere 3 :14.30 – 15.30

:14.30 – 15.30 Qualifiche: 18.00 – 19.00

Domenica 13 aprile

Gara: 17.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP Bahrain sarà un evento trasmesso in differita, qualche ora dopo la bandiera a scacchi, sul canale gratuito in chiaro di TV8. Lo stesso vale anche per le qualifiche, mentre non ci sarà alcuna riproposizione in differita delle prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 5 aprile, ore 21.00

: sabato 5 aprile, ore 21.00 Gara: domenica 6 aprile, ore 21.30

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Sakhir, in cui si disputa il GP del Bahrain 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il Bahrain International Circuit lungo 5.412 metri è uno dei tracciati più impegnativi nel calendario iridato, almeno sul piano della severità delle frenate. I piloti spendono il 18% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, nonostante il circuito sia considerato come uno dei più veloci in assoluto. Segno del fatto che, a fronte di tanti lunghi rettilinei, le frenate sono piuttosto decisive per il risultato finale. In una scala da 1 a 5 la pista bahrainita si colloca sul livello 4, con ben quattro staccate considerate di livello ''hard'' e tre di categoria ''medium''.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Sakhir per l’impianto frenante è la 1, quella posta al termine del lungo rettilineo di partenza. In questo tratto le macchine passano da 313 km/h a 66 km/h in 2,89 secondi, durante i quali percorrono 124 metri. I piloti sono sottoposti a una decelerazione massima di 4.2 g, con un carico da 122 kg da imprimere sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.112 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Suzuka, secondo Google Meteo.

Venerdì 11 aprile - Sereno, temperatura 23-35°C, precipitazioni 0%, umidità 38%

- Sereno, temperatura 23-35°C, precipitazioni 0%, umidità 38% Sabato 12 aprile - Sereno, temperatura 24-36°C, precipitazioni 0%; umidità 34%

- Sereno, temperatura 24-36°C, precipitazioni 0%; umidità 34% Domenica 13 aprile - Sereno, temperatura 23-33°C, precipitazioni 0%; umidità 37%

Pubblicato da Alessio Ricci, 09/04/2025