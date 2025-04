GP Bahrain 2025, Sakhir: risultati prove libere

F1, I RISULTATI DEL GP BAHRAIN 2025

La Formula 1 torna in pista per il secondo weekend consecutivo e lo fa a Sakhir per il GP del Bahrain, quarto round della stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito permanente alle porte di Manama, dove meno di due mesi fa si sono tenuti i test precampionato.

RISULTATI GP BAHRAIN 2025

Domenica 13 aprile ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 12 aprile, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 12 aprile, ore 14.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 11 aprile, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 11 aprile, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Il weekend del GP del Bahrain di Formula 1 si apre nel segno della McLaren, con il ''solito'' Lando Norris al comando della classifica delle prime prove libere del weekend. Una sessione comunque poco indicativa, visto che ben sei team hanno schierato dei giovani debuttanti al posto dei piloti titolari e che mancavano all'appello Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell. Alle spalle di Norris c'è quindi l'Alpine di Pierre Gasly, con la Ferrari di Lewis Hamilton in terza posizione con i nuovi aggiornamenti tecnici alla SF-25.

L'altra rossa, guidata dal giovane svedese Dino Beganovic (in attesa di tornare nelle mani di Leclerc nelle FP2), chiude al 14° posto, in una sessione condizionata dal gran caldo e dalla pista molto sporca e scivolosa su cui tutti hanno faticato a trovare la giusta aderenza. Da dimenticare l'inizio di weekend per Andrea Kimi Antonelli, costretto a fermarsi ai box dopo pochi km a causa di un problema tecnico.

F1 Sakhir, la classifica delle FP1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:33.204 23 2 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:33.442 +0.238 23 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.800 +0.596 23 4 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:33.928 +0.724 24 5 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:34.184 +0.980 19 6 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:34.262 +1.058 24 7 Jack Doohan Alpine-Renault 1:34.396 +1.192 23 8 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT 1:34.397 +1.193 23 9 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT 1:34.484 +1.280 23 10 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:34.508 +1.304 25 11 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:34.628 +1.424 23 12 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:34.667 +1.463 22 13 Luke Browning Williams-Mercedes 1:34.885 +1.681 20 14 Dino Beganovic Ferrari 1:35.055 +1.851 20 15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:35.116 +1.912 23 16 Felipe Drugovich Aston Martin-Mercedes 1:35.198 +1.994 19 17 Ryo Hirakawa Haas-Ferrari 1:35.261 +2.057 20 18 Frederik Vesti Mercedes 1:35.325 +2.121 26 19 Ayumu Iwasa Red Bull-Honda RBPT 1:35.475 +2.271 20 20 Kimi Antonelli Mercedes 1:38.051 +4.847 3

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Sakhir dove si disputa il GP del Bahrain, quarto round della stagione 2025 di Formula 1.

