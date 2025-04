F1 GP Bahrain 2025, Qualifiche: Piastri in pole. Russell e Leclerc inseguono, Norris spreca

Le qualifiche del GP del Bahrain 2025 si chiudono con un risultato in parte prevedibile, in parte sorprendente. La pole position va infatti a Oscar Piastri , autore di un giro pulito e veloce che conferma quanto giĂ visto nelle prove libere.

Il pilota McLaren partirà davanti a tutti nella quarta gara de Mondiale 2025 di Formula 1, ma a sorprendere è invece l’assenza di Lando Norris al suo fianco in griglia di partenza, dopo che la scuderia papaya aveva dominato tutto il wekeend: l’inglese ha infatti un po' pasticciato nell’ultimo tentativo in Q3, scivolando fino alla sesta posizione.

Mentre Piastri ferma il cronometro con un tempo che regala alla McLaren la terza pole nelle ultime quattro gare, a raccogliere il ''regalo'' di Norris in prima fila c'è George Russell, capace di contenere il distacco in appena 168 millesimi. Il pilota Mercedes conferma la solidità mostrata nella seconda parte della scorsa stagione e si candida come primo rivale nella corsa al podio.

In seconda fila scatterà una Ferrari che, pur senza acuti, dimostra concretezza. Charles Leclerc conquista infatti la terza piazza sfruttando al meglio un assetto bilanciato sulla sua SF-25 aggiornata. Al suo fianco c'è invece il giovane italiano Andrea Kimi Antonelli, che si prende un incoraggiante quarto posto. Il rookie bolognese continua il suo percorso di adattamento alla F1 mostrando già sprazzi di maturità e velocità .

SORPRESA GASLY, DELUSIONE HAMILTON La terza fila riserva la prima vera sorpresa di giornata: Pierre Gasly, con un’Alpine apparsa solida su questo tracciato, precede proprio il già citato Lando Norris. Settima posizione per Max Verstappen, che chiude una sessione al di sotto delle aspettative faticando a trovare un buon bilanciamento al volante di una Red Bull che stavolta non è riuscita a migliorare tra il venerdì e il sabato. Peggio va a Lewis Hamilton, nono al termine della Q3 dopo un giro pasticciato e con oltre sei decimi di ritardo dal compagno di squadra Leclerc. Tra i due si inserisce Carlos Sainz, ottavo con la Williams.

TSUNODA IN TOP-10, INCIDENTE PER OCON Chiude la top-10 Yuki Tsunoda, con un distacco di oltre 1.4 secondi dalla pole e di quasi nove decimi dal compagno Verstappen, ma comunque soddisfatto per aver quantomeno raggiunto l'obiettivo minimo di riportare la seconda Red Bull in Q3. La sessione è stata interrotta brevemente da una bandiera rossa in Q2, causata dall’uscita di pista di Esteban Ocon: il francese ha perso il controllo della sua Haas sulla prima chicane, finendo contro le barriere senza riportare danni fisici.

La McLaren partirà con i favori del pronostico anche in gara, specialmente considerato l'ottimo passo gara mostrato nelle prove libere e soprattutto il fatto che, al contrario che a Suzuka, sulla pista del GP del Bahrain sorpassare non è impossibile.

L'appuntamento è quindi per il quarto round della stagione, il Gran Premio del Bahrain 2025 di Formula 1 in programma domenica 13 aprile a partire dalle 17.00 italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Sakhir e le classifiche generali del campionato.