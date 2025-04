F1 GP Bahrain 2025: McLaren grandi protagoniste del venerdì di libere, Ferrari inseguono

MCLAREN SUGLI SCUDI, PIASTRI E NORRIS FANNO IL VUOTO

Il Gran Premio del Bahrain si apre nel segno della McLaren. Dopo le ottime indicazioni emerse nei test pre-stagionali, la scuderia di Woking conferma il suo stato di forma nelle prime due sessioni di prove libere del venerdì. Oscar Piastri e Lando Norris si sono infatti alternati al vertice della classifica, dimostrando competitività sia sul giro secco sia sul passo gara.

Le due MCL39 sono apparse solide, ben bilanciate e subito a proprio agio sul tracciato che si snoda nel deserto alle porte della capitale Manama, mostrando anche una perfetta gestione delle gomme sull'asfalto molto abrasivo del circuito di Sakhir. Un inizio incoraggiante, che tuttavia va letto con cautela: i dati delle prove libere non sempre riflettono i valori reali in pista, soprattutto considerando i diversi carichi di carburante e programmi di lavoro delle squadre.

FERRARI IN CHIAROSCURO, RUSSELL 3°

Alle spalle delle McLaren, il primo a provare a tenere il passo è George Russell, terzo a oltre mezzo secondo dai leader. Più staccata la Ferrari, che ha mostrato segnali contrastanti. Charles Leclerc chiude quarto, con un ritardo contenuto ma condizionato dal tempo limitato a disposizione - nelle prime libere ha ceduto il volante al rookie Dino Beganovic - per testare il nuovo pacchetto aerodinamico introdotto per questa gara.

Buone indicazioni invece per Andrea Kimi Antonelli, che ottiene un promettente quinto posto dopo aver di fatto saltato tutta la prima sessione a causa di un problema tecnico. Il giovane pilota italiano, al debutto ufficiale su un circuito per lui già ben noto dopo i test invernali, continua a crescere e a impressionare per solidità e adattamento alla categoria.

HAMILTON FATICA, VERSTAPPEN LONTANO

Se Russell ha convinto, lo stesso non si può dire di Lewis Hamilton, ottavo nelle FP2 dopo un incoraggiante terzo tempo in apertura di giornata. Il sette volte campione del mondo sembra aver faticato nel trovare il giusto equilibrio della sua monoposto, pagando oltre un secondo di distacco dai primi.

Max Verstappen, intanto, non riesce a trovare la quadra con la sua Red Bull, ancora una volta apparsa decisamente sensibile alle condizioni della pista e difficile da settare al meglio. L’olandese chiude settimo, dietro anche a un sorprendente Isack Hadjar sulla Racing Bulls.

ALONSO RESTA SENZA... VOLANTE!

Tra i pochi fuori copione di una giornata priva di incidenti degni di nota, spicca il problema occorso a Fernando Alonso. Lo spagnolo ha dovuto interrompere il proprio run a inizio FP2 a causa del distacco del volante dalla colonna dello sterzo, fortunatamente in un momento in cui procedeva a bassa velocità e che gli ha permesso di tornare ai box senza conseguenze dopo aver riagganciato il volante-computer della sua Aston Martin. Un inconveniente insolito, decisamente pauroso e che in parte compromesso il lavoro in programma per l’Aston Martin.

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE DEL GP BAHRAIN 2025

In vista delle qualifiche, le McLaren partono con i favori del pronostico, ma il distacco reale dai rivali sarà più chiaro solo sabato. La Ferrari ha ancora margini di crescita, Mercedes alterna luci e ombre, mentre Red Bull continua a giocare a una sola punta, con Yuki Tsunoda solo 18°.

Il weekend del Gran Premio del Bahrain 2025 prosegue con le prove libere 3, in programma sabato 12 aprile a partire dalle 14.30 italiane, e con le qualifiche in programma alle 18.00. Domenica, invece, la partenza della gara sarà alle 17.00 italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Sakhir e le classifiche generali del campionato.

