F1 Bahrain 2025: Piastri imprendibile, Russell argina Norris. Ferrari ai piedi del podio

PIASTRI DOMINA IN BAHRAIN, PODIO PER RUSSELL E NORRIS

Il GP del Bahrain 2025 di F1 si chiude con una vittoria netta per Oscar Piastri, autore di una gara senza sbavature. Il pilota McLaren conquista la sua seconda vittoria stagionale controllando il gruppo dal primo all’ultimo giro dominando e senza mai rischiare.

Dietro di lui, George Russell difende con mestiere una preziosa seconda posizione da un arrembante Lando Norris. Le Ferrari confermano segnali di crescita ma restano per la quarta gara di fila fuori dal podio.

PIASTRI SENZA RIVALI: GARA PERFETTA DALL’INIZIO ALLA FINE

Nonostante le telecamere si siano concentrate nei parecchi duelli ruota a ruota alle sue spalle, Oscar Piastri ha dominato la scena in pista. Scattato dalla pole position, l’australiano ha imposto fin da subito un ritmo insostenibile per gli avversari. Nessun errore, nessun momento di reale pressione: la sua McLaren ha tagliato il traguardo da leader indiscusso, legittimando il risultato con una gestione impeccabile degli pneumatici e del passo gara. Il distacco da tutti gli inseguitori dice più di mille altre parole: con 15 secondi accumulati in poco più di 20 giri (dopo, cioè, che la Safety Car è tornata ai box), il giovane gioiellino del team papaya ha dominato senza discussioni e senza lasciare a nessuno la possibilità di inserirsi nella lotta per la vittoria.

RUSSELL RESISTE, NORRIS INSEGUE Alle spalle del vincitore, George Russell ha saputo sfruttare al massimo il potenziale della sua Mercedes. Nonostante un guasto elettrico che ha condizionato la seconda parte della corsa, l’inglese ha mantenuto lucidità e consistenza, soprattutto nel finale, quando ha saputo tenere dietro un Lando Norris in piena rimonta. Il giovane di casa McLaren, partito con una penalità di cinque secondi (scontati ai box) per errato posizionamento in griglia, ha recuperato terreno a suon di sorpassi, ma non abbastanza da insidiare il secondo posto del connazionale. E alla fine neanche l'investigazione ai danni di Russell gli ha dato la possibilità di completare la doppietta del team papaya: il pilota Mercedes, reo di aver aperto accidentalmente il Drs in un momento in cui non avrebbe potuto, è stato scagionato dai commissari proprio per via dei problemi elettrici patiti dalla sua monoposto.

FERRARI: PASSI AVANTI, MA NON BASTA Il quarto posto di Charles Leclerc rappresenta un risultato positivo a metà per la Ferrari. Il monegasco ha lottato con determinazione, soprattutto nelle fasi conclusive, riuscendo a difendersi in maniera gagliarda dagli attacchi di Norris. Tuttavia, considerando la partenza dalla prima fila, mancare l'obiettivo minimo del podio non può chiaramente essere considerato come un risultato positivo: la SF-25, si conferma anzi terza forza in pista, alle spalle in questo caso delle McLaren e della Mercedes di Russell.

HAMILTON IN RIMONTA, VERSTAPPEN FATICA Non sorride d'altronde neppure Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo ha chiuso quinto dopo una gara di rimonta partita dalla nona piazza. L'inglese della Ferrari ha mostrato un discreto ritmo, ma il distacco accumulato dai primi lo ha escluso dalla lotta per il podio. Non positiva neppure la fase finale su gomme Hard, che lo ha visto accumulare un ritardo di oltre 8 secondi dal compagno Leclerc nei giri conclusivi. Dietro di lui Max Verstappen, autore di una delle sue prestazioni meno brillanti degli ultimi anni. Il campione del mondo, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice, ha chiuso sesto dopo una corsa complicata a lottare nelle posizioni di centro gruppo. Solo negli ultimi chilometri l'olandese è riuscito a sbarazzarsi dell'Alpine del sorprendente Pierre Gasly, riuscendo a portare a casa il sesto posto.

ANTONELLI FUORI DAI PUNTI, OCON E BEARMAN A SEGNO Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un weekend agrodolce. A lungo in zona punti e in bagarre con nomi pesanti, è stato penalizzato da una strategia non fortunata e dall’ingresso della Safety Car. L’italiano ha chiuso undicesimo, a soli quattro decimi dalla top ten. Nella zona punti finiscono invece Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e Oliver Bearman, autore di un’ottima rimonta dall'ultima posizione in griglia di partenza.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: JEDDAH Il Circus della Formula 1 si sposta ora in Arabia Saudita, dove il circuito cittadino di Jeddah ospiterà il quinto round del Mondiale 2025. L’appuntamento in notturna è previsto per domenica 20 aprile, a chiudere il trittico di gare consecutive che ha già visto protagonisti i tracciati di Suzuka e Sakhir.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/04/2025