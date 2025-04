F1 GP Bahrain 2025, le pagelle di Sakhir. Super Piastri, bravo Leclerc

LE PAGELLE DEL GP BAHRAIN F1 2025

Ecco le nostre valutazioni della quarta gara del Mondiale F1 2025, il Gran Premio del Bahrain sul tracciato di Suzuka.

Oscar Piastri - Voto 9

Fa il compitino, facile facile, di portare la sua McLaren al traguardo dal primo posto in griglia al primo sotto la bandiera a scacchi. Come? Non sbagliando nulla, ovviamente. Il mondiale è un obiettivo plausibile.

George Russell - Voto 8,5

Fa funzionare le Soft per 24 giri senza perdere da Leclerc, soffrendo solo un po' nel finale contro un Norris piuttosto fortunato. Anche lui coltiva il sogno iridato, ma ha bisogno che l'auto cresca ancora un pochino.

Lando Norris - Voto 5,5

Se finisce sul podio deve ringraziare la Safety Car. Sbaglia al via, è impreciso e commette errori sotto pressione (come sempre). Poi ha l'auto più forte e alla fine riesce a recuperare, ma oggi non è stato da iride.

Charles Leclerc - Voto 8

Senza la Safety Car staremo commentando un risultao ben migliore. Strategia differente dagli avversari e - udite udite - stra-azzeccata dalla Ferrari e da lui che l'aveva scelta! Nel finale fa l'impossibile contro Norris.

Lewis Hamilton - Voto 7,5

La Safety Car danneggia anche lui, solo un pelo meno rispetto a Leclerc. Dopo il primo pit-stop si diverte a sorpassare, poi la suddetta SC mette fine al divertimento. Bravo a non farsi beffare da Gasly alla ripartenza.

Max Verstappen - Voto 7

Max è il pilota che più di tutti deve ringraziare la Safety Car. Prima stava vivendo un incubo, non per colpa sua, tra problemi al pit-stop e gomme che proprio non fuzionavano. Il sesto posto in un giorno così è d'oro.

Pierre Gasly - Voto 8

Beffato nel finale da Verstappen, ma sia lui, sia l'Alpine hanno fatto un lavoro eccellente in questo weekend. Ha lottato per tutto il giorno con auto che solitamente vede solo nel paddock a motori spenti. Bravo Pierre!

Andrea Kimi Antonelli - Voto 6,5

Il più penalizzato dalla Safety Car? Il povero Andrea, che in realtà aveva mostrato ottime cose fino a quel momento, purtroppo tutto vanificato. Nel finale, però, poteva fare un po' di più, soprattutto visti i rivali.

I VOTI DEGLI ALTRI

Esteban Ocon - Voto 9

Grande strategia e grande prestazione per il francese, che riscatta l'opaco Gran Premio del Giappone!

Yuki Tsunoda - Voto 6

Con la Red Bull di questo weekend alla fine non gli va neanche male. Comunque più di Lawson e Perez.

Oliver Bearman - Voto 9

La strategia lo aiuta, la Safety Car anche, ma il resto ce lo mette lui e senza commettere errori! Bravissimo!

Alexander Albon - Voto 5,5

Non lo si vede spesso dietro al compagno, ma ''prestazionalmente'' paga dazio da Carlos tutto il weekend.

Carlos Sainz - Voto 5,5

Dive-bombing a parte (si prende una penalità), non stava correndo male. Costretto al ritiro per danni all'auto.

Jack Doohan - Voto 5,5

L'auto ce l'ha, e va bene, non la guida come Gasly. La penalità presa per TL, però, gli fa perdere 2 posizioni.

Nico Hulkenberg - Voto 7

Bella gara per il tedesco, che con una monoposto complicata ha fatto valere la sua esperienza.

Isack Hadjar - Voto 6

Il giovane francese continua a crescere. Oggi, in una gara atipica, ha comunque messo dietro il compagno.

Fernando Alonso - Voto 6

Il vecchio leone non muore mai. Nonostante un'Aston Martin che attende il 2026 per risorgere, lotta sempre.

Liam Lawson - Voto 5

Se prosegue così rischia che Helmut Marko lo sostituisca anche in Racing Bulls. Deve riordinare le idee.

Gabriel Bortoleto - Voto 6

Giornata oggettivamente complicata, la sua auto non è la migliore e la SC non ha aiutato. Fa esperienza.

Lance Stroll - Voto 5

Ha poche scusanti, vero che l'Aston non è l'auto migliore, ma il penultmio posto fa scontenti tutti, lui e noi.

