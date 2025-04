F1 GP Arabia Saudita 2025: Verstappen in pole, beffa Piastri per 10 millesimi, Norris a muro!

GP ARABIA SAUDITA F1, UN'ALTRA POLE SUPER PER MAX VERSTAPPEN

È ancora una volta Max Verstappen a centrare la pole position nel GP d’Arabia Saudita 2025, il quinto appuntamento della stagione di F1. Il campione della Red Bull, anche approfittando della scia offertagli dal compagno di squadra Yuki Tsunoda sul rettilineo principale nel momento decisivo delle qualifiche, è infatti riuscito a beffare le superfavorite McLaren, che avevano dominato le sessioni di prove libere sembrando imbattibili.

''The car really came alive in the night'' 👏@Max33Verstappen is your polesitter for tomorrow's Saudi Arabian Grand Prix 🥇#F1#SaudiArabianGPpic.twitter.com/Yat2yjfPnT — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

PIASTRI SECONDO, CHE SPRECO DI NORRIS!

Al secondo posto c’è quindi Oscar Piastri, già vincitore delle gare in Cina e Bahrain, ma evidentemente un po’ deluso per aver mancato una partenza al palo che sembrava comodamente alla portata. Il giovane pilota australiano però può comunque considerarsi soddisfatto, almeno guardando al quadro più generale del campionato: il compagno di squadra e leader della classifica Lando Norris è infatti finito contro il muro all’inizio della sessione decisiva per decidere la griglia di partenza della gara a Jeddah.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1#SaudiArabianGPpic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Norris, che era stato davanti a Piastri per tutto il weekend e sembrava oggettivamente più in palla, ha invece sbagliato nel momento decisivo, scivolando contro le barriere in curva-5 dopo essere saltato con violenza sul cordolo (video sopra). Il leader del campionato sarà dunque costretto a partire dalla decima posizione in griglia, facendo così un discreto regalo a Piastri e a Verstappen, che in gara avranno l’occasione per tentare il sorpasso in classifica.

RISULTATI QUALIFICHE JEDDAH: RUSSELL TERZO DAVANTI A LECLERC, MALE HAMILTON

In seconda fila c’è il “solito” George Russell, che si conferma sempre piuttosto competitivo ma sempre comunque un pizzico indietro rispetto a chi si gioca le pole position e le vittorie (e, cioè, le McLaren e Max Verstappen, quando fa dei colpi da maestro come a Jeddah e Suzuka). Il pilota inglese della Mercedes ha chiuso il suo ultimo tentativo in Q3 con il miglior tempo, salvo poi essere subito dopo superato da Piastri e, appunto, da Verstappen.

Non sorride la Ferrari: per tutto il fine settimana in difficoltà nell’approcciare la difficile chicane lenta di curva-1, Charles Leclerc non va oltre il quarto posto, con poco meno di quattro decimi di ritardo dalla pole position.

Il pilota monegasco, comunque, si toglie la soddisfazione di battere ancora una volta un Lewis Hamilton sempre più disperso e in difficoltà nel guidare la SF-25: il sette volte campione del mondo è infatti solo settimo, a 9 decimi dalla pole position e a mezzo secondo dal compagno, alle spalle anche di Andrea Kimi Antonelli e Carlos Sainz.

Heading out for the final runs of Q2 💨



We're about to see who will progress into the top ten shootout, with Norris currently P1#F1#SaudiArabianGPpic.twitter.com/YjyJifZb20 — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Ottavo posto per Yuki Tsunoda, il cui apporto nell’offrire la scia a Verstappen è sicuramente decisivo per la pole del compagno di squadra di casa Red Bull, considerando il gap di soli 10 millesimi tra Super Max e Piastri. Chiudono la top-10 Pierre Gasly e il già citato Norris, unico a non avere un giro cronometrato in Q3 a causa dell’incidente di inizio sessione.

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE DEL GP ARABIA SAUDITA 2025

Il weekend del GP Arabia Saudita 2025 di F1 sulla pista di Jeddah prosegue anche a Pasqua, con la gara in programma nella giornata di domenica 20 aprile a partire dalle 19:00 italiane, l'ora in cui è in programma la partenza della quinta tappa del mondiale di Formula 1.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv , le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Jeddah e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 19/04/2025