F1 GP Arabia Saudita 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Jeddah

MCLAREN IN FUGA, PIASTRI SFIDA NORRIS

Dopo la vittoria di Oscar Piastri nel GP Bahrain, si riapre alla vigilia del Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah la sfida interna al box McLaren con il teoricamente ''caposquadra'' Lando Norris. Appurata la supremazia tecnica, almeno per il momento, della scuderia di Woking nella maggior parte delle piste su cui si è corso in questo primo scampolo di stagione 2025 di Formula 1, la lotta per il titolo Piloti sembra per il momento tutta un affare a due tra i due giovani del box papaya.

Lotta interna alla McLaren per il titolo F1?

Piastri, primo a centrare due pole position e due vittorie in stagione, mette quindi sempre più pressione addosso a Norris, chiamato evidentemente a un riscatto dopo un inizio di campionato balbettante. Max Verstappen e George Russell restano certo ancora in scia dei piloti di casa McLaren, ma serve un miglioramento delle prestazioni di Red Bull e Mercedes per poter davvero impensierire la supremazia del team inglese.

La Ferrari crede nella rimonta

E poi c'è la Ferrari, che dopo aver portato dei primi aggiornamenti tecnici alla SF-25 nel weekend di Sakhir, crede nell'appuntamento su una pista veloce, che potrebbe esaltare le caratteristiche della nuova monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton per provare a mettere fine al digiuno di podi. Dopo le incoraggianti performance mostrate in Bahrain, riusciranno i due piloti del Cavallino a risollevarsi a Jeddah rilanciando le speranze e le ambizioni dei tifosi?

LINK UTILI - GP ARABIA SAUDITA 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Arabia Saudita 2025.

Per il quinto fine settimana della stagione, gli orari continuano a essere favorevoli anche per gli spettatori europei, che possono seguire in diretta l'azione in pista quasi in orario da prima serata senza dover intaccare gli impegni familiari del weekend di Pasqua.

Venerdì 18 aprile

Prove libere 1 : 15.30 – 16.30

: 15.30 – 16.30 Prove libere 2: 19.00 – 20.00

Sabato 19 aprile

Prove libere 3 : 15.30 – 16.30

: 15.30 – 16.30 Qualifiche: 19.00 – 20.00

Domenica 20 aprile

Gara: 19.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP Arabia Saudita sarà un evento trasmesso in differita, qualche ora dopo la bandiera a scacchi, sul canale gratuito in chiaro di TV8. Lo stesso vale anche per le qualifiche, mentre non ci sarà alcuna riproposizione in differita delle prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 19 aprile, ore 21.30

: sabato 19 aprile, ore 21.30 Gara: domenica 20 aprile, ore 21.30

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Sakhir, in cui si disputa il GP d'Arabia Saudita 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il Jeddah Corniche Circuit lungo 6.174 metri è uno dei tracciati più impegnativi nel calendario iridato, almeno sul piano della severità delle frenate. I piloti spendono il 13% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito cittadino velocissimo e con alte velocità di percorrenza dove si va per ben otto volte in staccata. Non mancano le frenate molto impegnative, tanto che, in una scala da 1 a 5 la pista saudita si colloca sul livello 4, con addirittura ben sei delle otto frenate totali considerate di livello ''hard''.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Jeddah per l’impianto frenante è la 1, quella posta al termine del lungo rettilineo di partenza. In questo tratto le macchine passano da 317 km/h a 110 km/h in 2,47 secondi, durante i quali percorrono 122 metri. I piloti sono sottoposti a una decelerazione massima di 4.4 g, con un carico da 159 kg da imprimere sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.339 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Jeddah, secondo Google Meteo.

Venerdì 18 aprile - Sereno, temperatura 27-31°C, precipitazioni 0%, umidità 52%

- Sereno, temperatura 27-31°C, precipitazioni 0%, umidità 52% Sabato 19 aprile - Sereno, temperatura 28-32°C, precipitazioni 0%; umidità 48%

- Sereno, temperatura 28-32°C, precipitazioni 0%; umidità 48% Domenica 20 aprile - Sereno, temperatura 28-33°C, precipitazioni 0%; umidità 49%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 16/04/2025