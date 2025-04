F1 GP Arabia Saudita 2025: trionfa Piastri su Verstappen, Leclerc riporta la Ferrari sul podio

La McLaren fa festa anche a Jeddah, con Piastri che batte Verstappen per un episodio al via. Leclerc magistrale, è 3°

PIASTRI CONQUISTA LA VITTORIA A GEDDA, VERSTAPPEN SECONDO DOPO LA PENALITÀ

Oscar Piastri ha conquistato la vittoria nel GP d’Arabia Saudita F1 2025, portando a casa il terzo successo personale in stagione e il quarto trionfo su cinque gare per la McLaren. L’ordine d’arrivo ha visto Max Verstappen chiudere al secondo posto, penalizzato per una manovra irregolare alla prima chicane.

Lights out! It's a chaotic start to the Saudi Arabian Grand Prix!! 😲#F1#SaudiArabianGPpic.twitter.com/VbWKlrLmmt — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Il via è stato decisivo: partito dalla prima fila, Piastri è scattato meglio del campione del mondo in carica, che ha mantenuto la testa tagliando la chicane in curva-1. I commissari hanno giudicato la manovra non regolare, infliggendo a Verstappen una penalità di cinque secondi che ha compromesso le sue possibilità di vittoria. Dopo la sosta e appunto lo stop per scontare la sanzione, l’olandese non è riuscito a ricucire il distacco da Piastri, che ha gestito il ritmo fino alla bandiera a scacchi.

CHARLES LECLERC SUPER, FERRARI TORNA SUL PODIO

Dietro ai due leader, la gara è stata più incerta e combattuta. Il terzo posto di Charles Leclerc ha rappresentato un risultato importante per la Scuderia Ferrari, che torna sul podio dopo quattro GP a secco di champagne.

Il monegasco ha optato per una strategia alternativa, prolungando la prima parte di gara grazie a una grande gestione gomme e sfruttando un set di Hard più fresche nel finale. Questo gli ha permesso di superare George Russell e di difendersi con successo dal ritorno di Lando Norris, garantendo così un podio meritato sia per la gestione gara sia per il passo mostrato nella seconda metà del GP di Jeddah.

LANDO NORRIS IN RIMONTA, MA RESTA L’AMAREZZA

Partito decimo a causa di un errore in qualifica, Lando Norris ha recuperato fino al quinto posto. Tuttavia, l’inglese della McLaren non può ritenersi pienamente soddisfatto, soprattutto considerando che il compagno di squadra Piastri ha preso il comando anche nella classifica piloti F1 2025.

La sua prestazione è comunque positiva grazie a una bella e perentoria rimonta, ma l’incidente del sabato ha avuto un impatto importante sulla sua domenica, confermando quanto il sabato resti decisivo nel weekend di gara e quanto servirà maggiore freddezza per emergere nella sfida contro due assi come Piastri e Verstappen.

HAMILTON IN DIFFICOLTÀ, MERCEDES A DUE FACCE

Alle spalle di Norris troviamo George Russell e Andrea Kimi Antonelli, con il giovane italiano autore di una prova concreta.

What. A. Move! 😱



Oscar Piastri overtakes Lewis Hamilton in a cloud of dust 💨#F1#SaudiArabianGPpic.twitter.com/EXn6by2n0I — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Deludente invece la gara di Lewis Hamilton, settimo e mai realmente in lotta per le posizioni di vertice. Il sette volte campione del mondo è apparso in difficoltà anche sul piano del ritmo gara, senza praticamente mai essere inquadrato se non per un paio di giri mentre si difendeva dagli attacchi di Lando Norris e Oscar Piastri (video sopra). Inutile dire che da un sette volte campione del mondo ci si deve attendere di più.

SAFETY CAR E RITIRI: FUORI GASLY E TSUNODA AL PRIMO GIRO

Chiudono la top-10 Carlos Sainz, Alexander Albon e Isack Hadjar.

Un contatto al primo giro tra Pierre Gasly e Yuki Tsunoda ha causato il ritiro immediato di entrambi e l’ingresso della Safety Car. Nessuna conseguenza fisica per i due piloti.

Fuori dalla zona punti anche Fernando Alonso, Liam Lawson e Oliver Bearman, rispettivamente undicesimo, dodicesimo e tredicesimo.

PROSSIMA GARA: FORMULA 1 A MIAMI IL 4 MAGGIO

Il Campionato del Mondo di Formula 1 2025 tornerà tra due settimane con il GP di Miami, sesta prova stagionale in cui tornerà il format della Sprint Race. Le prime posizioni della classifica generale F1 si fanno sempre più serrate, con Oscar Piastri nuovo leader dopo la vittoria al Jeddah Corniche Circuit.

Su MotorBox trovate il dettaglio dei risultati del weekend di Jeddah e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 20/04/2025