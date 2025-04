GP Arabia Saudita 2025, Jeddah: risultati prove libere

F1, I RISULTATI DEL GP ARABIA SAUDITA 2025

La Formula 1 torna in pista per il terzo weekend consecutivo e lo fa a Jeddah per il GP d'Arabia Saudita, quinto round della stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino della Corniche di Jeddah.

RISULTATI GP ARABIA SAUDITA 2025

È Pierre Gasly, a sorpresa, il pilota più veloce al termine della prima sessione di prove libere del weekend del GP Arabia Saudita F1 sulla pista di Jeddah. Il pilota francese di casa Alpine batte per soli 7 millesimi il leader del mondiale Lando Norris, con Charles Leclerc terzo a 70 millesimi. Quarto posto per il vincitore dell'ultima gara in Bahrain, Oscar Piastri, davanti ad Alex Albon sulla Williams, a George Russell su Mercedes e a Carlos Sainz sulla seconda Williams. Lewis Hamilton è invece ottavo a oltre mezzo secondo di gap dalla vetta ma comunque davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Yuki Tsunoda.

F1 Jeddah, la classifica delle FP1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:29.239 25 2 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:29.246 +0.007 25 3 Charles Leclerc Ferrari 1:29.309 +0.070 28 4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:29.341 +0.102 25 5 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:29.606 +0.367 23 6 George Russell Mercedes 1:29.618 +0.379 21 7 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:29.779 +0.540 26 8 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.815 +0.576 27 9 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:29.818 +0.579 26 10 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT 1:29.821 +0.582 26 11 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT 1:29.907 +0.668 19 12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:29.916 +0.677 25 13 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.934 +0.695 24 14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:29.976 +0.737 24 15 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:30.011 +0.772 15 16 Jack Doohan Alpine-Renault 1:30.183 +0.944 25 17 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:30.583 +1.344 23 18 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:30.595 +1.356 21 19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:31.029 +1.790 21 20 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:31.038 +1.799 23

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino Jeddah Corniche dove si disputa il GP d'Arabia Saudita, quinto round della stagione 2025 di Formula 1.

