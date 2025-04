F1 GP Arabia Saudita 2025: Norris e Piastri al top nelle libere, poi Verstappen e Leclerc

La sessione si è conclusa con una bandiera rossa causata da un’uscita di pista di Yuki Tsunoda , finito contro le barriere in curva 27. Nessuna conseguenza per il giapponese, ma danni importanti alla monoposto Red Bull , che si è prima danneggiata nel contatto contro il muro in ingresso per poi carambolare sulle protezioni all'esterno, ormai fuori controllo (video sopra).

GASLY SORPRENDE TUTTI NELLE FP1

Nelle prove libere 1, invece, il più veloce è stato a sorpresa Pierre Gasly, autore del miglior tempo con la Alpine-Renault. Un risultato comunque considerato poco indicativo (ha chiuso ottavo a oltre 8 decimi dalla vetta nella seconda sessione) anche e soprattutto per via delle condizioni della pista nelle FP1: come da tradizione per i GP che si corrono in orari serali, il primo turno di prove della giornata è andato in scena con il sole ancora alto in cielo, e quindi con temperature decisamente più calde.

Alle spalle di Gasly, il ''solito'' Lando Norris, seguito da Charles Leclerc e da Oscar Piastri, tutti racchiusi in poco più di un decimo di secondo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: SABATO DECISIVO PER QUALIFICHE

Il weekend del GP Arabia Saudita 2025 di F1 sulla pista di Jeddah prosegue sabato 19 aprile con le prove libere 3 alle 15:30 e le qualifiche alle 19:00 (ora italiana), che definiranno la griglia di partenza per la quinta tappa del mondiale di Formula 1. Il GP scatterà invece alle 19.00 della domenica di Pasqua, il 20 aprile.