Kimi Antonelli fa sognare l'Italia: è sua la pole position nelle qualifiche Sprint del GP Miami!

GP MIAMI F1 2025: ANTONELLI IN POLE SPRINT, BATTUTI PIASTRI E NORRIS

Kimi Antonelli ha firmato la sua prima pole position nella Sprint Qualifying del GP di Miami 2025. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha preceduto Oscar Piastri (McLaren) di appena 45 millesimi, dimostrando un feeling immediato con il tracciato cittadino del Miami International Autodrome sul quale però non aveva mai guidato prima di oggi. Terza posizione per Lando Norris, anche lui sulla McLaren e anche lui, come il compagno di squadra, beffato dall'exploit del talento bolognese proprio quando sembrava pressoché certa la prima fila tutta del team papaya.

Antonelli ha invece gestito al meglio la sessione, segnando il tempo decisivo nel momento giusto. Quarto Max Verstappen, seguito dalla seconda Mercedes, quella di George Russell, che per tutta la sessione di qualifica sprint è stato sempre comunque alle spalle del compagno, non mostrando di aver trovato un particolare feeling con la pista.

FERRARI IN AFFANNO: LECLERC E HAMILTON SOLO 6° E 7°

Per un'Italia che sogna con Antonelli, c'è un'Italia che continua a restare profondamente delusa dalle prestazioni sottotono della Scuderia Ferrari, scesa questo weekend in pista con una livrea speciale rossa e blu in onore dello sponsor HP. Charles Leclerc non è però andato oltre la sesta posizione, pagando 326 millesimi dal miglior tempo del rivale di casa Mercedes, mentre Lewis Hamilton ha chiuso settimo, a oltre mezzo secondo di distacco dal suo successore Antonelli.

A tight top 10, we’ll line up from the third row on the grid tomorrow 🇺🇸 pic.twitter.com/D3CSuNXjcg — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 2, 2025

TOP 10 SPRINT QUALIFYING GP MIAMI 2025

Chiudono la top-10 di giornata la Williams di Alexander Albon (il compagno Carlos Sainz invece non è andato oltre il 15° tempo, sbagliando il giro in SQ2 a causa di un bloccaggio in curva-11), la Racing Bulls di Isack Hadjar e l'Aston Martin di Fernando Alonso. Di seguito la top-10 delle qualifiche sprint del GP di Miami 2025 di Formula 1:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin)

TSUNODA FUORI IN SQ1, BEARMAN ANCORA SFORTUNATO

Sorprende in negativo Yuki Tsunoda, eliminato nella SQ1 a causa di una cattiva gestione delle tempistiche di lancio per l’ultimo tentativo: il pilota giapponese ha infatti preso la bandiera a scacchi senza poter dunque completare il secondo giro veloce e sarà costretto a partire 18°. Stessa sorte, peraltro, capitata anche a Oliver Bearman, che già si era reso protagonista in negativo delle prove libere 1 a causa di un contatto con le barriere che aveva costretto la Direzione gara a esporre la bandiera rossa.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: SABATO DECISIVO TRA SPRINT RACE E QUALIFICHE Con Antonelli in pole, la Sprint Race del GP di Miami 2025 si preannuncia combattuta ed emozionante soprattutto per i tifosi italiani. Il tricolore torna protagonista in Formula 1 con un giovane che sembra pronto a lasciare il segno. Le due McLaren di Piastri e Norris e la Red Bull di Max Verstappen restano però avversari temibili in una gara che potrebbe riservare colpi di scena. Il weekend del GP Miami 2025 di F1 sulla pista cittadina che si snoda attorno all'Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins di NFL prosegue quindi nella giornata di sabato 3 maggio con la Sprint Race in programma alle 18.00 e con le qualifiche che inizieranno alle 22.00 (ora italiana) e che definiranno la griglia di partenza per la sesta tappa del mondiale di Formula 1. Il GP vero e proprio scatterà invece alle 22.00 di domenica 4 maggio.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv , le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Miami e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 03/05/2025