F1 Imola 2025, qualifiche: Piastri beffa Verstappen, incubo Ferrari fuori in Q2

F1. QUALIFICHE SHOW A IMOLA: PIASTRI BATTE SUPER MAX

Le qualifiche del GP d’Emilia-Romagna 2025 di Formula 1 restituiscono un quadro competitivo e serrato al vertice, ma anche una nuova delusione per i tifosi Ferrari, numerosi sulle tribune dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La pole position va infatti al pilota della McLaren e leader del campionato del mondo Oscar Piastri, al termine di una sessione caratterizzata da distacchi minimi e da numerosi colpi di scena. Il pilota del team di Woking firma così la sua terza partenza al palo della stagione, precedendo Max Verstappen per appena 34 millesimi di secondo.

MCLAREN-VERSTAPPEN: DUELLO IN QUALIFICA, INCOGNITA IN GARA

La battaglia al vertice si è decisa nei secondi finali della Q3. Piastri è riuscito a estrarre il massimo potenziale dalla sua macchina confermando la competitività della McLaren su ogni pista e in ogni condizione. Max Verstappen, ancora una volta molto veloce in qualifica pur se dopo un venerdì di prove libere piuttosto complicato, stavolta si deve invece accontentare del secondo posto, seppur con l'obiettivo di ribaltare il risultato in gara. Il pilota Red Bull continua a rappresentare un riferimento costante, anche in un weekend in cui il team potrebbe affrontare alcune difficoltà in termini di passo gara, specie per via dell'annoso problema del surriscaldamento delle gomme che la RB21 sembra patire più delle macchine rivali.

Sorprende poi positivamente George Russell, terzo con la Mercedes grazie a un giro veloce ottenuto con gomme Medium. Una scelta, quindi, anomala in Q3 che ha però premiato il pilota britannico che ha preso spunto da quanto fatto già in Q1 e in Q2 dai piloti dell'Aston Martin. Così Lando Norris, uno dei grandi delusi di giornata, si trova a scivolare al quarto posto: il giovane inglese scatterà dalla seconda fila e dovrà con ogni probabilità gestire ancora una gara in rimonta sul compagno di squadra sempre più temibile e in fuga in classifica generale.

DISASTRO FERRARI: LECLERC E HAMILTON ELIMINATI IN Q2

La notizia più amara, soprattutto per il pubblico di casa, accorso in massa per supportare la Ferrari dagli spalti dell'Autodromo di Imola nonostante il momento oggettivamente difficile per la scuderia di Maranello, riguarda la prestazione diCharles Leclerc e Lewis Hamilton. I due piloti del Cavallino, infatti, non sono riusciti a superare il taglio della Q2, chiudendo rispettivamente in 11ª e 12ª posizione. Un risultato che evidenzia le persistenti difficoltà della Scuderia, in una fase della stagione tutt’altro che semplice.

La SF-25 sembra soffrire tanto in termini di bilanciamento e continua a essere piuttosto difficile da gestire nel passaggio sui cordoli (molto alti a Imola, soprattutto nelle diverse chicane disseminate lungo la pista): problemi che rendono difficile trovare la prestazione sul giro singolo. Di buono c'è che le Rosse non hanno sfigurato sul passo gara, ma resta complicato immaginare una rimonta a suon di sorpassi su un circuito dove superare è quasi impossibile per via della carreggiata stretta e della sussistenza di una sola zona DRS (i rettilinei dove è possibile usare l'ala mobile).

ASTON MARTIN IN RIPRESA, ANTONELLI DIETRO ALLE FERRARI

Tra i team in crescita si segnalano le Aston Martin. Fernando Alonso ha chiuso con un buon quinto posto, seguito da Lance Stroll in ottava posizione. Dopo un weekend difficile a Miami, il team britannico sembra aver trovato un assetto più efficace sul tracciato di Imola anche grazie ai tanti aggiornamenti tecnici portati in pista anche dopo i primi interventi concreti di Adrian Newey.

Nella lotta di metà classifica si è inserito anche Andrea Kimi Antonelli: il giovane pilota italiano non è riuscito ad andare oltre il 13° posto, pagando una non perfetta esecuzione del giro nel momento decisivo della Q2. Nonostante ciò, il weekend rappresenta un’occasione preziosa per accumulare esperienza, vista la giovanissima età e il supporto incondizionato da parte dei tifosi.

Q1: DUE INTERRUZIONI PER INCIDENTI, MA PILOTI ILLESI

La prima fase delle qualifiche è stata particolarmente movimentata, con due interruzioni che hanno prolungato la prima sessione eliminatoria per quasi un’ora. In apertura, Yuki Tsunoda è stato protagonista di un violento incidente alla chicane Villeneuve, cappottandosi sulle barriere ma uscendo dalla sua Red Bull fortunatamente senza conseguenze fisiche.

Poco dopo, il nuovo pilota AlpineFranco Colapinto ha perso il controllo della sua macchina alla curva del Tamburello, finendo contro le barriere dopo aver messo due ruote sull’erba in uscita dalla prima parte della variante. Entrambi sono usciti illesi e prenderanno regolarmente prendere parte alla gara.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: LA GARA DOMENICA ALLE 15.00

Con una Ferrari chiamata alla rimonta e una bella lotta serrata tra Piastri, Verstappen e magari anche Russell e Norris, si preannuncia comunque un GP d'Emilia Romagna 2025 di Formula 1 decisamente interessante. L'appuntamento per gli appassionati è per domenica 18 maggio, con la gara sul circuito di Imola che partirà alle 15.00 italiane e sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su TV8 (oltre che su Sky e NOW per gli abbonati al servizio).

Pubblicato da Alessio Ricci, 17/05/2025