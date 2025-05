Autopromotec 2025: a BolognaFiere il punto sul futuro dell’aftermarket

Il 21 maggio apre i battenti la 30ª edizione di Autopromotec 2025, appuntamento biennale internazionale di riferimento per l’aftermarket automobilistico, ospitato negli spazi di BolognaFiere.

L’evento coincide con i 60 anni della fiera bolognese, un traguardo celebrato con numeri da record: l’intero quartiere fieristico, inclusi i padiglioni e le aree all’aperto, è al completo con espositori provenienti da tutto il mondo.

Autopromotec 2025: atteso grande pubblico per la rassegna sull'aftermarket automotive

Autopromotec si conferma un evento concreto e attuale, con una visione orientata al futuro. Nata nel 1965 come esposizione dedicata alle attrezzature per officina, oggi la manifestazione rappresenta l’intera catena della manutenzione dei veicoli.

In Italia, questo comparto ha mostrato una forte capacità di adattamento e crescita anche nei momenti di difficoltà economica, spesso in controtendenza rispetto al mercato dell’auto nuova.

Aftermarket: settore importante nella filiera automotive

Ogni intervento di manutenzione ordinaria, come un tagliando, la sostituzione degli pneumatici o il controllo dei freni, rappresenta un’interazione con il mondo dell’aftermarket: un settore articolato e composto da migliaia di imprese, operatori specializzati e tecnologie avanzate.

E il nostro Paese eccelle in questo ambito grazie a un’industria delle attrezzature altamente qualificata, riconosciuta a livello internazionale per qualità, innovazione e competenza tecnica.

Autopromotec 2025: l'area espositiva di BolognaFiere per la kermesse del 21-24 maggio

Oltre a essere una vetrina espositiva, Autopromotec 2025 si presenta come un centro internazionale per il confronto sul futuro del settore. L’edizione di quest’anno prevede:

espositori da oltre 50 Paesi

un programma eventi ricco di conferenze, dibattiti e talk con ospiti internazionali

aree riservate a start-up, progetti innovativi e soluzioni sostenibili

focus tematici su digitalizzazione, elettrificazione, guida autonoma e nuovi modelli di mobilità

Autopromotec 2025: obiettivo nuove sfide di mercato

L’obiettivo è condividere strategie, affrontare le nuove sfide del mercato e restare competitivi in uno scenario in continua evoluzione. La manifestazione abbraccia tutte le componenti dell’aftermarket, includendo settori quali:

attrezzature per officina e carrozzeria

ricambi e componentistica

diagnostica e sistemi elettronici

pneumatici e attrezzature di gonfiaggio

servizi di car wash, detailing e cura del veicolo

software e soluzioni digitali per l’officina

formazione tecnica e aggiornamento professionale

Autopromotec 2025: incontri e convegni fra gli esperti di settore e il pubblico

In programma dal 21 al 24 maggio, Autopromotec 2025 si propone come piattaforma di incontro per un settore strategico, legato quotidianamente alla mobilità di milioni di utenti.

Informazioni utili per i visitatori:

Date: da mercoledì 21 a sabato 24 maggio 2025

Orari: dalle 9:00 alle 18:00

Ingresso gratuito previa registrazione e download del biglietto su www.autopromotec.com ( qui il sito web ufficiale di Autopromotec 2025

Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Bologna Centrale per tutta la durata dell’evento

Sul sito ufficiale (il link è qui sopra) sono disponibili la lista degli espositori, la mappa dei padiglioni e il programma completo delle attività. Cosa ne pensate di questo evento? Siete interessati ai componenti aftermarket? Fatecelo sapere.

