F1 GP Monaco 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Monte Carlo

LA MCLAREN VUOLE IL PRINCIPATO DI MONACO

La Formula 1 riparte per il secondo dei tre GP consecutivi, passando da Imola a Monte Carlo. Nel Principato si riapre la sfida tra i due piloti della McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, e il campione del mondo F1 in carica Max Verstappen, che proprio nel weekend del Gran Premio dell'Emilia-Romagna che si è da poco concluso ha vinto in modo autorevole la sfida contro le macchine della scuderia inglese, che avevano dominato l'appuntamento di Miami.

La ritrovata competitività che la Red Bull ha mostrato a Imola dopo gli aggiornamenti alla RB21 si scontra però con le caratteristiche di un tracciato, lo storico e mitico circuito cittadino di Monte Carlo, che dovrebbero esaltare le doti della MCL39, una macchina che fin qui ha dimostrato di volare sulle piste lente e con l'asfalto ricco di sconnessioni e avvallamenti come è quello del Principato.

Piastri contro Norris, la rivalità McLaren si riaccende nel GP Monaco?

È proprio per questo motivo che, dopo la vittoria nel GP d'Emilia-Romagna 2025, Super Max ha detto che a Monaco si ''godrà il panorama'' lasciando intendere di non poter lottare al vertice. Ma sarà davvero così? Ci apprestiamo realmente a vedere una battaglia a due per la vittoria tra le macchine color papaya?

Di certo c'è che Piastri, che mantiene la vetta della classifica generale anche dopo Imola, vorrà rifarsi dopo un weekend in cui non è riuscito a capitalizzare la pole position tagliando il traguardo solo al terzo posto. Dall'altro lato c'è un Lando Norris che, pur vivendo l'ennesimo sabato complicato in cui non è riuscito ad andare oltre la quarta casella in griglia, rialza la testa e si rende protagonista di una gara gagliarda e aggressiva, assestando un bel sorpasso in pista proprio al compagno di squadra e rivale.

Che sia la volta buona per vedere salire la pressione all'interno del garage McLaren?

GP Monaco: sarà un weekend difficile per la Ferrari?

Da non dimenticare che, però, nel 2024, era stata la Scuderia Ferrari a dominare il weekend, con Charles Leclerc e Carlos Sainz al primo e terzo posto finale. La SF-25, al contrario della macchina della passata stagione, sembra soffrire però soprattutto le piste lente quest'anno e, dunque, quello che si preannuncia è un weekend di passione per i tifosi del Cavallino.

Da non dimenticare però che Lewis Hamilton è uno degli storici specialisti delle gare nel Principato avendo vinto per ben tre volte, nel 2008, nel 2016 e nel 2019 la gara sul circuito cittadino più famoso e affascinante al mondo. Chissà che la classe del 40enne inglese, che è uscito con il sorriso da Imola conquistando un bel quarto piazzamento in rimonta, e la velocità e il cuore del padrone di casa Leclerc non possano regalare quantomeno un podio al popolo ferrarista.

Mercedes all'esame di riparazione

Attenzione infine anche alla Mercedes, che dopo aver portato un nuovo e corposo pacchetto di aggiornamenti a Imola, in gara ha raccolto molto meno di quanto si aspettassero gli ingegneri del team. Le Frecce d'argento sono quindi chiamate all'esame di riparazione dopo il brutto fine settimana emiliano-romagnolo, chiuso con il settimo posto di George Russell e con il ritiro per problemi tecnici che ha messo ko il giovane talento 18enne, Andrea Kimi Antonelli.

Per l'ottavo round della stagione la Formula 1 continua la prima tranche del suo tour europeo, con orari delle sessioni che dunque restano quelli ''classici'' a cui gli appassionati sono più abituati. Ecco il dettaglio delle sessioni in pista sulla pista di Monte Carlo:

Venerdì 23 maggio

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 24 maggio

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 25 maggio

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP di Monaco sarà un evento visibile in chiaro su TV8, ma non in diretta. Le qualifiche e la gara si potranno dunque vedere nelle giornate di sabato e domenica in differita, poche ore dopo la partenza ufficiale dell'evento. Resta invece esclusa la trasmissione delle sessioni di prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 24 maggio, ore 19.00

: sabato 24 maggio, ore 19.00 Gara: domenica 25 maggio, ore 18.30

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Monte Carlo, in cui si disputa il GP di Monaco 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il circuito cittadino di Monte Carlo, lungo 3.337 metri è un tracciato di livello medio per quanto riguarda la severità delle frenate. I piloti spendono il 27% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito lento e tortuoso unico al mondo. Le staccate non sono particolarmente violente perché non si raggiungono quasi mai velocità di punta paragonabili a quelle degli altri circuiti del campionato, ma l'impianto frenante è stressato dal fatto che ci sono ben 15 frenate per le 19 curve della pista. È per questo che il tracciato è considerato di livello 3 su una scala di stress per i freni che va da 1 a 5.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito del Principato di Monaco per l’impianto frenante è la 10, quella che porta i piloti in discesa dopo il tunnel e verso la chicane del Porto. Qui le macchine arrivano lanciatissime, passando da velocità massima di 290 km/h a soli 96 km/h, con una decelarazione massima di 4.5 g. Lo spazio di frenata è di 91 metri in un tempo di soli 2.06 secondi, con il pilota chiamato a imprimere una forza di 145 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.184 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nel Principato di Monaco, secondo Google Meteo.

Venerdì 23 maggio - Parzialmente nuvoloso, temperatura 14-19°C, precipitazioni 0%, umidità 55%

- Parzialmente nuvoloso, temperatura 14-19°C, precipitazioni 0%, umidità 55% Sabato 24 maggio - Pioggia leggera, temperatura 13-18°C, precipitazioni 40%; umidità 72%

- Pioggia leggera, temperatura 13-18°C, precipitazioni 40%; umidità 72% Domenica 25 maggio - Parzialmente nuvoloso, temperatura 14-18°C, precipitazioni 15%, umidità 68%

Pubblicato da Alessio Ricci, 20/05/2025