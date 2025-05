F1 Monte Carlo 2025, Leclerc ci prova, ma a casa sua vince Norris

Norris e la McLaren non commettono errori, limitando Leclerc (secondo) e Verstappen (quarto). Piastri (terzo) tiene dietro Lando in classifica per 3 punti

NORRIS SI PRENDE MONACO DAVANTI A LECLERC!

Lando Norris torna a vincere dopo aver conquistato quest'anno il solo GP d'Australia inaugurale e mette pressione al suo compagno di squadra Oscar Piastri, oggi terzo e ormai distante solo tre punti nella classifica generale. Ottimo secondo posto per Charles Leclerc, che in una gara dominata dalla strategia, non ha potuto far altro che seguire quella imposta dall'evoluzione del GP, rispondendo ai pit-stop di chi lo seguiva, e non avendo mai la finestra aperta per anticipare chi lo precedeva, ossia il solo Norris. Così, negli ultimi giri, ha provato a mettere pressione a Lando, senza però poter fare nulla per mettere il suo muetto rosso davanti a quello color papaya dell'avversario.

Verstappen ci prova, ma serviva un colpo di fortuna.

Chi ha provato a fare qualcosa di diverso dagli altri big è stato Max Verstappen, che in un GP in cui - per la prima volta nella storia - si è stati costretti da regolamento a eseguire due pit-stop, ha ritardato fino all'ultimo giro la sua seconda sosta, comandando la gara a lungo davanti a Norris, Leclerc e Piastri. Affinché la sua strategia potesse funzionare serviva una bandiera rossa che, però, non è arrivata. E così l'olandese è giunto quarto, e ora si ritrova a -25 da Piastri e a -22 da Norris in classifica.

LAP 70/78



Our top three are so close!



Verstappen has to pit one more time#F1#MonacoGPpic.twitter.com/uStWvi4eL2 — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

Hamilton annoiato, Mercedes: ma che combini?

Lewis Hamilton con la quinta piazza ha portato qualche punto buono alla Ferrari, soprattutto nell'ottica della rincorsa al secondo posto nel campionato costruttori, ma la sua giornata non è stata certo da ricordare. Il britannico non è sembrato avere il passo dei giorni migliori, e ha chiuso lontanissimo dai primi quattro, nella terra di nessuno. Alle sue spalle, però, non ci sono state Mercedes. Dopo la qualifica disastrosa di ieri, con Russell 11° e Antonelli 12°, ci si attendeva qualche gioco strategico dal muretto tedesco per far recuperare posizioni almeno a uno dei due piloti, e invece il nulla, anzi: frustrato da un Albon che procedeva lento per avvantaggiare il suo compagno Sainz, Russell lo ha passato andando intenzionalmente dritto alla chicane del porto ed è stato costretto dalla direzione gara a effettuare un drive through. Il team di Stoccarda a quel punto, dopo 51 giri, non aveva richiamto ai box neanche uno dei suoi due piloti per il primo pit-stop e quando è avvenuto a fine gara, Antonelli è quello che l'ha pagata più caramente, finendo solo 18°.

LAP 51/78



Russell overtakes Albon by cutting across the Nouvelle Chicane



He’s told to give the place back but he says he’ll take the penalty#F1#MonacoGPpic.twitter.com/QQZLXMM7Z0 — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

RB, Haas e Williams: la strategia è quella giusta!

Chi ha giocato, e parecchio, con la nuova regola delle due soste obbligatorie, sono stati i muretti di Racing Bulls e Williams, che hanno sacrificato dapprima le prestazioni di uno dei due piloti per permettere all'altro di smarcare le proprie soste, per poi fare l'opposto. La situazione ha premiato Isack Hadjar sesto e Liam Lawson, ottavo, dopo aver fatto da tappo per una ventina di giri a tutta la concorrenza. La stessa cosa hanno fatto poi Alex Albon e Carlos Sainz, 9° e 10°, mentre Esteban Ocon è stato abile a non farsi prendere nella trappola, chiudendo settimo e scegliendo ad hoc i momenti in cui fermarsi. E così il suo compagno Oliver Bearman, che scattava ultimo e ha chiuso in un dignitoso 12° posto, alle spalle di un esasperato Russell. Pochi gli incidenti a questo giro di ruota: uno al primo passaggio, con Bortoleto (Sauber) finito a muro alla Rascasse, e poi al nono giro, con Pierre Gasly (Alpine) che ha rotto i freni e tamponato Tsunoda, rischiando di finire rovinosamente contro il guardrail spartitraffico posto oltre la chicane del porto. Infine, è stato costretto al ritiro nelle prime fasi di gara Fernando Alonso, che avrebbe potuto chiudere ampiamente in zona punti una delle sue gare preferite.

LAP 39/78



Gutting for Alonso 😖



He's had to retire his Aston Martin with a first points finish of the season in sight#F1#MonacoGPpic.twitter.com/a6GRo5HTqG — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

F1 GP MONACO 2025, LE CLASSIFICHE:

Nella classifica iridata Oscar Piastri resta ancora al comando con 161 punti e 3 sole lunghezze di vantaggio sul compagno di team Lando Norris. Max Verstappen scivola invece a 25 punti dalla vetta, mentre Charles Leclerc ne recupera 18 sul quarto posto di George Russell, ritrovandosi ora a -20 dal britannico. Nella classifica costruttori la McLaren è già lontana per chiunque, con 319 punti incamerati, più del doppio di qualsiasi altro team. Si fa, però, incandescente la lotta per la seconda piazza con la Mercedes (147pt) che deve difendersi dal ritorno di Red Bull (143pt) e Ferrari (142pt).

L'ordine d'arrivo della gara (prime dieci posizioni)

Ecco l'ordine d'arrivo del GP Monaco 2025:

1. Lando Norris (McLaren)

2.Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Isaak Hadjar (Racing Bulls)

7. Esteban Ocon (Haas)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Alex Albon (Williams)

10. Carlos Sainz (Williams)

PROSSIMO ROUND: LA F1 APPRODA A MONTE CARLO

Il prossimo appuntamento del Mondiale F1 2025 è previsto per il weekend seguente sul circuito di Barcellona-Catalunya, con il GP di Spagna, già nono appuntamento dell'anno in calendario.

La McLaren vi arriverà da assoluta favorita, nonostante la nuova direttiva tecnica imposta sulle appendici alari potrebbe limitarne il dominio, mentre Mercedes, Red Bull e Ferrari, in rigoroso ordine di classifica, cercheranno di metterle i bastoni tra le ruote, provando ad approfittare della lotta fratricida tra Lando Norris e Oscar Piastri per la vetta iridata.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/05/2025