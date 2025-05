F1 GP Monaco 2025, Qualifiche: Norris batte Leclerc a tempo scaduto, delude Verstappen

F1 GP MONACO, QUALIFICHE SHOW MA FESTEGGIA NORRIS

In un circuito che da sempre premia il perfetto mix tra coraggio, precisione e pura velocità, le qualifiche del GP di Monaco 2025 di F1 si confermano l’appuntamento più tecnico e spettacolare della stagione. Al termine di una sessione intensa e tirata fino all’ultimo millesimo, è Lando Norris a conquistare la pole position con un tempo record di 1:09.954.

LECLERC SFIORA IL COLPO IN CASA

Per Charles Leclerc, padrone di casa e protagonista assoluto delle prove libere, il sabato di Monte Carlo lascia un retrogusto amaro. Il monegasco della Ferrari sembrava aver trovato il giro perfetto proprio sotto la bandiera a scacchi della Q3, ma il tempo ottenuto è durato solo pochi secondi in cima alla classifica. Proprio Norris, con un ultimo tentativo impeccabile, ha rovesciato tutto e lo ha costretto alla seconda posizione.

Un esito che lascia spazio a qualche rimpianto, ma anche alla consapevolezza di poter lottare per la vittoria domenica, soprattutto in una gara che potrebbe essere più imprevedibile del solito a causa dell'obbligo di effettuare due soste ai box.

PIASTRI CHIUDE IL PODIO VIRTUALE, HAMILTON PENALIZZATO

Alle spalle dei due contendenti principali, si piazza Oscar Piastri, leader del mondiale, che accusa un ritardo di 175 millesimi dal compagno di squadra. L’australiano ha mostrato solidità, ma non è riuscito a trovare il margine necessario per inserirsi nella lotta per la pole. Quarto tempo per Lewis Hamilton, in ripresa dopo l’incidente nelle FP3 - quando ha sbattuto danneggiando la sua SF-25 alla curva di Massenet - ma ancora distante dai migliori: il sette volte iridato paga infatti un distacco di oltre quattro decimi da Norris ed è poi scivolato al settimo posto in griglia per aver ostacolato Max Verstappen in qualifica.

VERSTAPPEN IN DIFFICOLTÀ, MERCEDES DA DIMENTICARE

Delude Max Verstappen, solo quinto (ma quarto in griglia grazie alla penalizzazione di Hamlton) con un distacco significativo: sette decimi dal leader della sessione. Il campione in carica non è mai sembrato completamente a suo agio sul tracciato monegasco, dove i margini di errore sono praticamente nulli.

Giornata da dimenticare per la Mercedes, falcidiata dagli imprevisti. Andrea Kimi Antonelli ha concluso prematuramente la sua Q1 dopo aver danneggiato la sospensione anteriore sinistra con un contatto alle barriere in ingresso della chicane del Porto. Pochi minuti dopo, George Russell è stato costretto al ritiro per un problema tecnico nel tratto del tunnel. I due piloti delle Frecce d’Argento partiranno quindi dalla 14esima e 15esima casella, su una pista dove storicamente recuperare dal fondo dello schieramento è molto complicato.

TOP-10: TRA ESORDIENTI E VETERANI

Alle spalle dei primi cinque troviamo una classifica interessante e variegata: Isack Hadjar si conferma in crescita con un ottimo sesto posto, seguito da Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Liam Lawson e Alex Albon chiudono la top-10, dimostrando come le qualifiche a Monaco sappiano spesso rimescolare i valori in campo.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: LA GARA DOMENICA ALLE 15.00

Con una Ferrari che sembra poter sfidare - a sorpresa viste le premesse di inizio weekend - la McLaren per la vittoria e il podio, si prospetta comunque un GP emozionante e tirato, con la novità delle due soste obbligatorie volute per il weekend di Monte Carlo proprio per rianimare una corsa che solitamente regala pochi sussulti. L'appuntamento per gli appassionati è per domenica 25 maggio, con la gara sul circuito di Monte Carlo che partirà alle 15.00 e sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW, per gli abbonati al servizio, e in differita su TV8.

