F1 GP Monaco 2025, le pagelle di Monte Carlo: Norris nuovo principe, Leclerc (9) ci prova

LE PAGELLE DEL GP MONACO F1 2025

Ecco le nostre valutazioni dell'ottava gara del Mondiale F1 2025, il Gran Premio di Monaco sul tracciato di Monte Carlo. A vincere è Lando Norris, che precede sul traguardo più prestigioso del Mondiale Charles Leclerc e il compagno di squadra Lando Norris. Ecco le nostre valutazioni del GP di Monaco.

Lando Norris - Voto 9

Non era facile battere Leclerc in qualifica in un altro weekend casalingo in cui il ferrarista sembrava in stato di grazia sin dalle libere del venerdì. Non era facile mantenere i nervi saldi per 78 giri con un mastino alle spalle e gestire la prima Monte Carlo di potenziale caos strategico con le due soste obbligatorie. Lando ci riesce alla perfezione, senza mai rischiare nulla se non per quel bloccaggio in frenata al via. Una vittoria preziosa e d'autore che lo rilancia in ottica titolo.

Charles Leclerc - Voto 9

Doveva essere un weekend di passione a centro gruppo, a causa dell'atavica difficoltà della Ferrari nelle curve lente. E, invece, a sorpresa, è stato il fine settimana in cui la Rossa ha raccolto il miglior risultato dell'anno. Merito sempre suo e della sua capacità forse ineguagliabile al momento di esaltarsi tra le stradine di casa, anche quando non ha una macchina competitiva a supportarlo. La McLaren era però complessivamente più forte e anzi arrivare secondo significa averne battuta almeno una...

Oscar Piastri - Voto 6

Non entusiasma in qualifica e poi in gara non commette errori, restando sempre a debita distanza del compagno di squadra e di Leclerc (detto che anche se fosse stato più vicino non sarebbe cambiato molto). La fase è un po' involutiva, e adesso Norris inizia a farsi sempre più sotto in classifica. Mezzo punto in meno per essere stato l'unico del gruppo di testa ad aver rischiato seriamente di finire contro il muro, intraversandosi alla Saint Devote e pizzicando la barriera con la posteriore sinistra.

Max Verstappen - Voto 6

Scialbo quinto tempo in qualifica, quarta casella in partenza e nessun sussulto, se escludiamo la tattica un po' disperata di fare la sosta all'ultimo giro nella speranza di una bandiera rossa che lo avrebbe rimesso in corsa per la vittoria. Il jolly dal mazzo però non arriva e alla fine non può che accontentarsi di un piazzamento fuori dal podio. Forse avrebbe avuto a un certo punto la possibilità di superare Piastri ai box, ma che non sarebbe stata la sua gara e neanche quella della Red Bull lo aveva annunciato lui stesso dopo Imola, quando aveva detto ''a Monaco mi godrò il panorama''.

Lewis Hamilton - Voto 5

Parte settimo dopo la penalità per impeding a Verstappen in qualifica, arriva quinto ma a distanza siderale dai rivali d'alta classifica. Ennesima prova incolore del sette volte campione del mondo, che continua a non trovare confidenza con la macchina e a bisticciare con il muretto.

Isack Hadjar - Voto 8.5

La strategia super aggressiva della sua squadra è tutta pensata per portarlo più in alto possibile e creare scompiglio a centro gruppo e lui, dopo il doppio incidente nelle FP2, si conferma all'altezza della chiamata. Non sbaglia niente, guida con calma e serenità e, rispetto alla posizione di partenza, perde soltanto (ai box) la posizione per mano del suo idolo Hamilton.

Alexander Albon - Voto 7

La strategia della Williams di tappare il gruppo girando 3-4 secondi al giro più lentamente non sarà certo elegante, ma lui esegue e consente anche al compagno Carlos Sainz di raccogliere punti, facendo intanto impazzire i due piloti Mercedes. Forse, però, si poteva ambire a qualcosa anche di più prestigioso con una macchina che è chiaramente, e per distacco, la quinta forza in pista, ma la qualifica non perfetta ha costretto il team a doversi inventare per forza qualcosa...

George Russell - Voto 5.5

Non ha grandi colpe nel risultato pessimo del weekend, detto che in qualifica è stato tradito da un problema tecnico e che, in gara, la Mercedes ha giocato malissimo - anzi, non le ha proprio giocate - le carte strategiche a disposizione. Passa oltre 60 giri dietro alle Williams, poi sorpassa fuori pista e si prende la penalità sacrosanta. Non si dica che non le ha provate tutte pur di raccogliere almeno un punto.

I VOTI DEGLI ALTRI

Esteban Ocon - Voto 8

Non è ancora chiaro perché la Haas alterni weekend in cui è chiaramente una macchina da Q3 ad altri in cui sparisce in fondo al gruppo. Stavolta era uno dei fine settimana buoni, ed essere da Q3 nello specifico significava avere chance enormi di andare a punti. Il resto era tutto nel saper fare il giro buono nel momento giusto.

Liam Lawson - Voto 7.5

Raccoglie finalmente i primi punti della stagione, mettendo in pratica in modo perfetto la strategia del ''tappo'' per aiutare Hadjar a smarcare quanto prima le due soste e andare all'attacco sul finale. Un punto in meno rispetto al compagno perché in qualifica, nonostante l'esperienza minore, è stato ancora una volta battuto malamente.

Carlos Sainz - Voto 6.5

Prima aiuta Albon e poi è Albon che ricambia il favore per consentirgli di guadagnare qualche posizione rispetto alla posizione di partenza. Peccato per la qualifica al di sotto delle attese.

Oliver Bearman - Voto 7

Parte ultimissimo per la penalità (ingiustamente) ricevuta per non aver rispettato le bandiere rosse nelle FP2, ma forte di una strategia aggressiva (con due soste smarcate nel giro di 17 tornate) riesce a risalire. Senza errori.

Franco Colapinto - Voto 6

Un weekend senza errori era quello che gli serviva dopo le difficoltà di Imola: missione compiuta. Ora però bisognerà anche iniziare a spingere un po' di più sull'acceleratore.

Gabriel Bortoleto - Voto 6.5

Parte 16°, arriva 14° grazie al ritiro di Alonso e alla strategia suicida della Mercedes. Il fatto è che però all'inizio si è trovato contro il muro dopo un duello con Antonelli, e che per recuperare ha pure fatto addirittura tre soste.

Lance Stroll - Voto 4

Sbaglia nelle FP1 quando, pur avvisato dai box, taglia la strada a Leclerc e prende penalità. E mentre il compagno Alonso vola in Q3 e nei primi giri di gara, lui bazzica a fondo gruppo senza un perché.

Nico Hulkenberg - Voto 5

Qualcosa deve essersi inceppato nella strategia del tedesco, che parte 13° e chiude 16°, anche alle spalle del compagno che era ultimissimo al primo giro.

Yuki Tsunoda - Voto 5.5

L'impressione è che la sua gara sia un po' compromessa dal contatto iniziale con Gasly, anche se comunque non avrebbe avuto il ritmo per lottare per un posizionamento in zona punti.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 5

Compromette il weekend in qualifica e poi non riesce a risalire in gara nonostante sia al volante di una Mercedes. Rispetto al compagno è ulteriormente penalizzato dalla strategia che lo porta a fermarsi solo al 69° e al 71° giro di 78 previsti. Forse si poteva osare di più, ma questo non dipendeva da lui.

Fernando Alonso - Voto 7.5

Lotta come sempre come un leone, apparecchiando in qualifica la tavola per un bel banchetto in gara. Anche stavolta resta però a digiuno, tradito da un problema tecnico mentre si trovava comodamente in piena zona punti. Forse serve davvero una gita a Lourdes.

Pierre Gasly - Voto 4

Errore o problema ai freni? Certo è che la sua gara finisce dopo pochi minuti a causa di un contatto con la Red Bull di Tsunoda alla chicane del Porto, e che i commissari Fia lo ritengono responsabile dell'incidente.

Pubblicato da Alessio Ricci, 26/05/2025