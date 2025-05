In che Paese è più costoso costruire un'auto? La classifica 2025

La manodopera, eh già, quella voce che fa schizzare alle stelle la fattura di un tagliando, di una piccola riparazione alla carrozzeria, di un cambio gomme. Prima ancora, del prezzo finale di una nuova auto.

Esattamente, quanto pesa il costo della manodopera sul prezzo di listino? Beh, dipende. In quale nazione del mondo l'auto è costruita? Ecco il fattore chiave: le coordinate geografiche.

Produzione auto e costo del lavoro: in Germania il record mondiale

COSTI AUTO: DAZI, MA NON SOLO

Il tema del costo del lavoro nell'industria auto torna di attualità in seguito all'inasprimento dei dazi USA sulle importazioni imposto dall'amministrazione Donald Trump ai Costruttori.

Situazione in seguito alla quale numerosi brand stranieri, in primis brand tedeschi (Audi l'ultima ad unirsi al club in ordine di tempo), stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di incrementare la produzione di veicoli sul territorio statunitense.

Mercedes giù produce SUV a Toscaloosa, Alabama

A quanto pare, tuttavia, i dazi non sarebbero l'unica buona ragione per spostare la produzione dalla Germania agli Stati Uniti. Traslocare le linee di montaggio da una sponda all'altra dell'Atlantico risulterebbe conveniente pure a causa di una manodopera a costi inferiori. E non proprio di qualche punto decimale.

AUTO E COSTO DEL LAVORO: IL REPORT 2025

Si apprende sfogliando il magazine Carscoops che a misurare per la prima volta l'enorme divario nel costo del lavoro tra la Germania e gli altri Paesi del mondo è uno studio della società di consulenza Oliver Wyman. È un report che in parte aiuta anche a spiegare come mai la produzione automobilistica tedesca sia diminuita di oltre un quarto nell'ultimo decennio, e perché è probabile che il trend sia in progressione.

I ricercatori di Oliver Wyman hanno confrontato 250 stabilimenti automobilistici in tutto il mondo. Cosa emerge?

I Paesi dove costruire auto è più costoso

Emerge che, per la produzione di nuove auto, la Germania è di gran lunga il Paese più costoso del pianeta: tra stipendi, contributi previdenziali e altri benefit, ogni veicolo comporta in media ai Costruttori locali un costo del lavoro di 3.300 dollari.

Per le Case auto tedesche, spostare la produzione negli Stati Uniti comporterebbe che cosa? Comporterebbe dimezzerebbe il costo del lavoro, ecco cosa comporterebbe.

Negli USA, costo del lavoro inferiore di oltre due volte alla Germania

Pure costruire automobili negli USA, tuttavia, risulta molto più oneroso che non produrre auto in Cina, dove il costo del lavoro per veicolo sarebbe di soli 585 dollari. In determinati casi, sostiene il rapporto, produrre un'auto in Germania costerebbe fino a 7.800 dollari in più rispetto alla Cina.

Costruire auto in Cina è molto più economico, che non in Germania

Il costo del lavoro in Italia? Non ai livelli della Germania, ma comunque da... podio (vedi tabella in fondo al testo).

Stabilimento Stellantis di Melfi: in Italia il costo del lavoro è alto

''La domanda sorge spontanea: come possiamo continuare a consentire la produzione di veicoli in Germania in futuro?'', dichiara al quotidiano Handelsblatt Fabian Brandt, responsabile per la Germania di Oliver Wyman. ''Se i volumi continuano a diminuire, molti fornitori di medie dimensioni ci abbandoneranno o falliranno del tutto''.

Il Paesi dove costruire auto è più economico

Quindi la Cina è il posto al mondo in cui produrre auto costa meno? Niente affatto. Lo studio individua diversi Paesi in cui l'incidenza della manodopera è sensibilmente più bassa anche rispetto alla Repubblica Popolare. Tipo il Messico, dove il costo della manodopera per veicolo è di 305 dollari. O la Romania: soli 273 dollari.

In Messico il costo del lavoro è tra i più bassi al mondo

La nazione dal costo del lavoro più basso in assoluto, tra quelli presi in esame, sarebbe tuttavia il Marocco: con 106 dollari, il Marocco registra un valore che è trenta volte inferiore ai costi record della Germania.

Non sarà un Caso che alcuni Gruppi europei, tra i quali Renault Group e Stellantis, già da anni delocalizzano nel Paese nordafricano.

Fiat Topolino è costruita nello stabilimento Stellantis in Marocco

Produzione auto e costo del lavoro: la classifica

Ecco la graduatoria mondiale, dalla quale emerge quanto il costo della manodopera oscilli tra un Paese e l'altro di diverse centinaia o migliaia di dollari.

PAESE COSTO MEDIO MANODOPERA PER AUTO (USD) Germania $3,307 Gran Bretagna $2,333 Italia $2,067 Francia $1,569 USA $1,341 Canada $968 Spagna $955 Slovacchia $830 Corea del Sud $789 Giappone $769 Repubblica Ceca $691 Polonia $663 Cina $597 Turchia $414 Messico $305 Romania $273 Morocco $106

Visita il sito web di Oliver Wayman per scaricare e consultare il report completo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 12/05/2025