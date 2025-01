Le città più trafficate al Mondo nel 2024? La classifica con le prime 100 (2 sono italiane)

Il traffico, piaga dei nostri tempi. ''Un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere'', così recitava il celebre e divertente siparietto tratto dal film Jhonny Stecchino. In Italia e nel Mondo milioni di automobilisti perdono tempo e denaro bloccati in coda. Quanto? Scopriamo insieme la classifica con le città più trafficate del 2024, in Italia, in Europa e nel Mondo, ma anche quanto tempo e quanti soldi ''bruciamo'' inutilmente fermi in fila secondo lo studio di Inrix.

Tra le città più trafficate del Mondo nel 2024 ci sono tanti Stati Uniti e un po' d'Europa, ma anche continente africano, asiatico e Sud America. Scopriamo quali sono le 10 metropoli più trafficate al Mondo:

Istanbul

New York

Chicago

Città del Messico

Londra

Parigi

Giacarta

Los Angeles

Città del Capo

Brisbane

La regina delle code sembra sia Istanbul, dove ogni hanno vengono perse 105 ore nel traffico (oltre 4 giorni). Seguono al 2° posto la Grande Mela e Chicago con 102 ore di file e Londra, prima delle europee, al 3° con 101 ore. Tra le prime 10 città più trafficate al Mondo non ci sono metropoli Italiane. Ma qual è la situazione tra le città europee?

Parigi: nel 2024 è la seconda città d'Europa più trafficata

Tra le città più trafficate d'Europa, come era ovvio immaginarsi, iniziano a far capolino anche le italiane. Scopriamo allora qual è la classifica con le 10 città più trafficate in Europa.

Londra

Parigi

Dublino

Brussels

Roma

Varsavia

Bath

Lubiana

Galway

Bristol

Dopo Londra (101), Parigi (97), Dublino (81) e Brussels (74), Roma conquista il 5° posto tra le città più trafficate del continente europeo con 71 ore nel traffico (quasi 3 giorni). Ma dove sono le altre italiane? Scopriamolo nella classifica del nostro paese.

Ed ecco finalmente la classifica con le città più trafficate in Italia nel 2024. Le code ci sono al nord, al centro e al sud, come testimonia la Top 10 che racchiude metropoli sparse su tutta la superficie della Penisola.

Roma

Milano

Palermo

Bergamo

Torino

Napoli

Genova

Varese

Firenze

Bologna

Le città più trafficate d'Italia sono Roma, Milano e Palermo, ognuna ad accaparrarsi il proprio titolo tra centro, nord e sud dello Stivale. Al 4° posto di nuovo il nord italia con Bergamo e al 5° Torino, ma dal 6° si scende, prima in Campania con Napoli, poi al 7° con Genova. Dalla Liguria di nuovo verso il nord, a Varese, all'8° posto, poi chiudono la Top 10 Firenze e Bologna. Ma quanto tempo si perde in Italia?

Stare fermi nel traffico ci porta via tempo, ma quanto? Ecco i numeri delle città italiane nelle quali si perde più tempo asecondo lo studio di Inrix:

Roma (71 ore)

Milano (64 ore)

Palermo (45 ore)

Bergamo (50 ore)

Torino (44 ore)

Napoli (42 ore)

Genova (43 ore)

Varese (49 ore)

Firenze (43 ore)

Bologna (41 ore)

Alla Capitale la palma di città italiana che fa perdere più tempo nel traffico, quasi 3 giorni all'anno in coda. Ma il capoluogo Meneghino, al 2° posto, fa poco meglio con 64 ore. Dal 3° di Palermo fino al 10° di Bologna, che chiude la Top 10, si perdono dalle 50 alle 45 ore, ossia circa 2 giorni l'anno.

Stare fermi in coda ha un costo, sia in termini di carburante che in termini di tempo perso. Lo studio non prende in esame il costo per i cittadini italiani ma ha studiato il caso della Germania, per esempio. Beh, secondo Inrix – colei che ha fornito l'analisi dei dati – in Germania nel 2024 si è speso 494 dollari per il tempo perso e 867 dollari per il carburante sprecato, per un totale di oltre 1.300 euro totali. In pratica una mensilità che se ne va... Per maggiori informazioni e tutti i dati completi potete visitare il sito di Inrix, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/01/2025