Rally Portogallo: il video del cappottamento multiplo della Polo GTI di Van Merksteijn

Il Rally Portogallo, vinto per la settima volta da Sebastien Ogier, è uno degli appuntamenti più amati e spettacolari del calendario WRC. Gli sterrati lusitani rappresentano una sfida con il loro fondo che cambia parecchio nel corso delle giornate e gli spettacolari salti, il più famoso dei quali è quello iconico di Fafe. Questo rally rappresenta una sfida anche fisica per gli equipaggi partecipanti, con il suo programma davvero intenso che nella giornata di venerdì ha previsto addirittura 10 speciali per oltre 140 km cronometrati senza neppure un parco assistenza completo. Se tra i big del mondiale sono stati soprattutto Adrien Fourmaux e Martins Sesks a pagare dazio alle insidiose rocce che spuntano lungo il percorso, tra i comprimari è stato l'equipaggio olandese formato da Peter van Merksteijn e dal suo navigatore Erwin Berkhof ad avere le peggiori conseguenze.

Il video del cappottammento della Polo GTI di van Merksteijn

L'olandese, 42 anni, partecipa in maniera sporadica agli appuntamenti del WRC da parecchie stagioni, con le prime esperienze al volante di una Mitsubishi Lance Evo risalenti al 2007. Al Rally Portogallo, nel corso della SS4, van Merkesteijn è finito largo in una curva in discesa, uscendo di strada e innescando un cappottamento multiplo della sua Volkswagen Polo GTI. Nonostante la violenza del ribaltamento, con l'auto che ha subìto pesanti danni, l'equipaggio è fortunatamente uscito dai rottami senza particolari conseguenze fisiche. Ecco l'impressionante video:

A heavy crash for the Dutch duo ❌



Crew OK ✅#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/sySdmFsp3o — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 16, 2025

Van Merkesteijn fino a quel punto si trovava in 73esima posizione della classifica generale assoluta, 37esimo tra le vetture WRC2. Tra le sue tante esperienze nel mondiale WRC questo Rally Portogallo lascerà sicuramente un ricordo indelebile, anche se non nel modo in cui avrebbe sperato l'olandese.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/05/2025