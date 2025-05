Curb Charger: la ricarica elettrica diventa "furba" e si sposta nei marciapiedi

La disponibilità di colonnine di ricarica (leggi dove sono i fast charger in Italia)è uno dei nodi cruciali per incrementare la diffusione dei veicoli elettrici. Una questione aperta non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei.

Per affrontare il problema, le aziende del settore non stanno solo accelerando la distribuzione di stalli sui territori, ma stanno anche sviluppando soluzioni più integrate nel contesto urbano.

Rheinmetall Curb Charger: il dispositivo di ricarica AC a 22 Kw integrato nel marciapiede

In Germania, nella città di Colonia, Rheinmetall (qui, il sito ufficiale di Rheinmetall) ha avviato una sperimentazione con il Curb Charger, un innovativo punto di ricarica inglobato direttamente nel cordolo del marciapiede.

Il progetto, partito nell’aprile 2024, ha previsto l’installazione di quattro dispositivi in aree urbane. I Curb Charger consentono la ricarica a corrente alternata fino a 22 kW, permettendo il collegamento diretto dei veicoli elettrici a bordo strada.

Rheinmetall Curb Charger: il modulo con la presa di ricarica è facilmente montabile

In un anno oltre 2.800 cicli di ricarica

La sperimentazione si è svolta nell’arco di un anno, durante il quale sono stati completati oltre 2.800 cicli di ricarica, equivalenti a una media di oltre due ore al giorno per ciascun punto di ricarica. Complessivamente sono stati erogati più di 50 MWh di energia, con una media di 19 kWh per ciclo, pari a circa 120 km di autonomia.

I Curb Charger si sono dimostrati affidabili anche in condizioni meteorologiche avverse e apprezzati dagli utenti. Tra agosto 2024 e marzo 2025, cento automobilisti hanno condiviso le proprie impressioni tramite un questionario. Il punteggio medio di soddisfazione è stato pari a 4,38 su 5, con particolare apprezzamento per:

la praticità d’uso

l’integrazione nel contesto urbano

l’assenza di ingombri fisici tipici delle colonnine classiche

Rheinmetall Curb Charger: durante la sperimentazione erogati più di 50 MWh

Curb Charger: quasi pronti per la produzione in serie

Al termine della fase di test, Rheinmetall ha annunciato l’intenzione di avviare la produzione in serie. L’azienda ha dichiarato che, rispetto alle colonnine tradizionali, i Curb Charger garantiscono costi di installazione e manutenzione inferiori, grazie a un modulo facilmente installabile anche su marciapiedi esistenti in pochi minuti.

Rheinmetall Curb Charger: installazione e manutenzione costano meno degli stalli tradizionali

Soluzioni come quella proposta da Rheinmetall si affiancano ad altre sperimentazioni urbane, come quella avviata a Brescia da A2A con i lampioni City Plug Lamp, (qui, A2A presenta il progetto) segnalando un’evoluzione verso forme di ricarica elettrica meno invasive e più adattabili al tessuto cittadino.

Voi cosa ne pensate di questa soluzione alternativa per la ricarica dei veicoli elettrici? Potrebbe essere valida? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/05/2025